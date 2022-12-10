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Türk- Rus siyasi istişareleri İstanbul'da yapıldı

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, Türkiye ile Rusya arasında siyasi istişareler çerçevesinde, Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ile 8-9 Aralık'ta İstanbul'da bir araya geldi.

IHA10 Aralık 2022 Cumartesi 09:11 - Güncelleme:
Türk- Rus siyasi istişareleri İstanbul'da yapıldı
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Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Türk- Rus siyasi istişareleri Bakan Yardımcımız Büyükelçi Sedat Önal ve Dışişleri Bakan Yrd Sergey Vershinin başkanlığındaki heyetler arasında 8-9 Aralık tarihlerinde İstanbul'da yapılmıştır. İstişarelerde, ikili ilişkiler, BM Reformu, İstanbul Tahıl Anlaşmasının uygulanması, Ukrayna, Suriye'deki durum ve sınır ötesi insani yardımlara dair BM mekanizması, Libya, Yemen, Filistin ve Doğu Akdeniz konuları ele alınmıştır" ifadelerine yer verildi.

  • Rusya
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