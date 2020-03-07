07 Mart 2020 Cumartesi 11:04 - Güncelleme: 07 Mart 2020 Cumartesi 11:04

Türk karasularına giren Yunan gemisi, Türk Sahil Güvenlik Gemisi tarafından püskürtüldü.

Edirne'den geçtikleri Yunanistan'da göçmenlerin şiddete uğrayıp, para ve değerli eşyaları alındıktan sonra zorla geri gönderilmesi üzerine Türkiye, sınır boyunda bin özel harekat polisi görevlendirdi. Benzer bir müdahale Ege açıklarında da yaşanıyor. Göçmenleri geri itmek sebebiyle Türk karasularına giren Yunan gemisi, Sahil Güvenlik Gemisi tarafından Ege açıklarına kovalandı.