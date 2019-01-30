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Türk SAT komandoları görev başında

Askeri tatbikatlara katılmak üzere Katar'ın başkenti Doha'da bulunan TCG Gökçeada Fırkateyni'nde bulunan SAT komandoları Katar Silahlı Kuvvetleri Personeline “Deniz Güvenliği Eğitimleri” verdi.

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TSK'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Deniz Haydutluğu ile Mücadele Harekâtına destek sağlayan

TCG GÖKÇEADA 28-30 Ocak 2019 tarihleri arasında Doha/KATAR limanında bulunmuş, gemide bulunan SAT personeli tarafından Katar Silahlı Kuvvetleri Personeline 'Deniz Güvenliği Eğitimleri' verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

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