Türk SAT komandoları görev başında
Askeri tatbikatlara katılmak üzere Katar'ın başkenti Doha'da bulunan TCG Gökçeada Fırkateyni'nde bulunan SAT komandoları Katar Silahlı Kuvvetleri Personeline “Deniz Güvenliği Eğitimleri” verdi.
TSK'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Deniz Haydutluğu ile Mücadele Harekâtına destek sağlayan
TCG GÖKÇEADA 28-30 Ocak 2019 tarihleri arasında Doha/KATAR limanında bulunmuş, gemide bulunan SAT personeli tarafından Katar Silahlı Kuvvetleri Personeline 'Deniz Güvenliği Eğitimleri' verilmiştir." ifadelerine yer verildi.
Deniz Haydutluğu ile Mücadele Harekâtına destek sağlayan— TSK (@TSKGnkur) 30 Ocak 2019
TCG GÖKÇEADA 28-30 Ocak 2019 tarihleri arasında Doha/KATAR limanında bulunmuş, gemide bulunan SAT personeli tarafından Katar Silahlı Kuvvetleri Personeline “Deniz Güvenliği Eğitimleri” verilmiştir. pic.twitter.com/27J6OrL75R
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