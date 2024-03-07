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Türk savunma sanayii nesilden nesile büyüyecek! YÖK ve SSB'den ortaklaşa eğitim

Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) ve Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından ortaklaşa olarak başlatılan 'Savunma Sanayii 101' ve 'Savunma Sanayii 401' dersleri, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ve YÖK Başkanı Erol Özvar'ın çevrimiçi katılımı ile başladı.

7 Mart 2024 Perşembe 05:36 - Güncelleme:
Türk savunma sanayii nesilden nesile büyüyecek! YÖK ve SSB'den ortaklaşa eğitim
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'Savunma Sanayii 101 ve 401' dersleri Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ile YÖK Başkanı Erol Özvar'ın katılımıyla başladı.

Görgün, YÖK ile ortak olarak derslerin başlatılmasına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yüksek Öğretim Kurulu ve Başkanlığımız ile ortaklaşa olarak başlattığımız 'Savunma Sanayii 101' ve 'Savunma Sanayii 401' derslerimiz bugün başladı.

Derslerimizde çevrimiçi olarak genç kardeşlerimle bir araya gelmekten büyük bir mutluluk duydum. Eğitim programlarımız vesilesi ile gençlerimize savunma sanayiini tanıtmayı, bu alanda gençlerimizin bilgi birikimlerini artırmayı, geleceğin savunma sanayii neferlerini yetiştirerek nitelikli insan kıymetini sektörümüze kazandırmayı hedefliyoruz. Savunma sanayiimizin yerli ve milli ürünlerle tam bağımsızlık vizyonunda en büyük görev şüphesiz gençlerimizin.

Elhamdülillah, gençlerimizin ülkemizi savunma sanayii alanında dünyanın önde gelen ülkelerinden biri haline getireceğine yürekten inanıyorum. Bu amaçlarla hayata geçirdiğimiz, 'Savunma Sanayii 101' ve 'Savunma Sanayii 401' derslerimizin hayırlı olmasını diliyor, açılış dersimizdeki hitapları için Yüksek Öğretim Kurulu Başkanımız Sayın Erol Özvar Hocamıza şükranlarımı sunuyorum. Türkiye Yüzyılı savunmanın yüzyılı olacak. Savunma sanayiimiz gençlerimizin omuzlarında yükselecek" dedi.

  • Savunma Sanayii 101
  • Savunma Sanayii 401
  • Haluk Görgün

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