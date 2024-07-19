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Türk savunma sanayisi ürünleri Lefkoşa'da sergileniyor

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığınca (SSB), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'da açılan Savunma Sanayii Sergisi'nde, Türk savunma sanayisi ürünleri sergilerken, serginin 21 Temmuz Pazar gününe kadar devam edeceği açıklandı.

AA19 Temmuz 2024 Cuma 15:32 - Güncelleme:
Türk savunma sanayisi ürünleri Lefkoşa'da sergileniyor
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Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılı etkinlikleri kapsamında, Lefkoşa'da açılan sergide HAVELSAN, ROKETSAN, ASELSAN, TUSAŞ Motor Sanayi AŞ (TEI), Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE), Baykar, Best, Elektroland, Canik, Karel, Nurol, Sarsılmaz ve Titra'nın ürettiği Türk savunma sanayisi ürünleri halkın ilgisine sunuldu.

ÇOK SAYIDA SAVUNMA SANAYİ ÜRÜNÜ SERGİLENİYOR

Sergide Türkiye'nin hava, kara ve denizdeki güvenlik ihtiyaçlarına hizmet eden yerli ve milli insansız hava araçları, silah tespit radarları, roket teknolojileri, hava savunma sistemleri ve birçok diğer savunma sanayisi ürünü bulunuyor.

21 TEMMUZ'A KADAR SÜRECEK

Bayraktar TB2 silahlı insansız hava aracı (SİHA), Bayraktar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA), Türkiye'nin ilk özgün helikopteri GÖKBEY, Türkiye'nin ilk jet motorlu süpersonik eğitim uçağı HÜRJET, Ağır Sınıf Taarruz Helikopteri ATAK-2 ve ANKA III insansız hava aracının maketleri ile Türkiye'nin ilk milli turbodizel havacılık motoru TEI-PD170 de sergide yer alıyor.

Savunma Sanayii Sergisi 21 Temmuz Pazar günü sona erecek.

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