Türk Silahlı Kuvvetleri Hakurk'taki üs bölgesi yakınlarında roketatar ve mühimmat ele geçirildi
Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Irak'ın kuzeyinde Hakurk'taki üs bölgesi yakınlarında roketatar ve mühimmat ele geçirildi.
- AA
Alınan bilgiye göre, güvenlik güçlerinin Hakurk'taki üs bölgesi çevresindeki operasyonlarında iki RPG-7 mühimmatı ve bunlara ait sevk fişekleriyle iki AT-4 roketatar bulundu.
Söz konusu silah ve mühimmatın üs bölgesine saldırı hazırlığındaki teröristlerce bırakıldığı belirlendi.
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