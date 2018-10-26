TSK: 18-26 Ekim'de yürütülen operasyonlarda 12 terörist etkisiz hale getirildi
Türk Silahlı Kuvvetlerince 18-26 Ekim'de yürütülen operasyonlarda yurt içi ve dışında 12 terörist etkisiz hale getirildi
- AA
Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) 18-26 Ekim'de yürütülen operasyonlarda yurt içi ve dışında 12 terörist etkisiz hale getirildi.
Operasyonlara ilişkin bilgilendirmeyi ilk kez TSK değil Milli Savunma Bakanlığı yaptı.
Açıklamada son haftada 7 silah mevzi, sığınak ve deponun imha edildiği belirtildi.
Operasyonlarda 2 asker şehit oldu, 6 asker yaralandı.
Açıklamada Münbiç'te ortak devriye için ABD ile 9 Ekim'de başlayan ortak eğitimlerin sürdüğü de belirtildi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.