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TSK: 18-26 Ekim'de yürütülen operasyonlarda 12 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince 18-26 Ekim'de yürütülen operasyonlarda yurt içi ve dışında 12 terörist etkisiz hale getirildi

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Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) 18-26 Ekim'de yürütülen operasyonlarda yurt içi ve dışında 12 terörist etkisiz hale getirildi.

Operasyonlara ilişkin bilgilendirmeyi ilk kez TSK değil Milli Savunma Bakanlığı yaptı.

Açıklamada son haftada 7 silah mevzi, sığınak ve deponun imha edildiği belirtildi.

Operasyonlarda 2 asker şehit oldu, 6 asker yaralandı.

Açıklamada Münbiç'te ortak devriye için ABD ile 9 Ekim'de başlayan ortak eğitimlerin sürdüğü de belirtildi.

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