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Türk Silahlı Kuvvetlerine 100'den fazla HGK-84 teslim edildi

T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından, Mühimmat Tedarik Projesi Sözleşmesi kapsamında TSK'nın ihtiyaçları doğrultusunda yerli imkanlarla geliştirilen HGK-84'ün teslimatı gerçekleştirildi.

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Savunma Sanayii Başkanlığı resmi Twitter hesabından 100+ adet Hassas Güdüm Kiti'nin teslimatının gerçekleştirildiğini duyurdu.
 
SSB'nin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Silahlı kuvvetlerimize 100+ adet daha HGK-84 teslimatı gerçekleştirdik." ifadesine yer verildi.
 
HGK NEDİR?
 
TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen HGK-84 Hava Kuvvetleri envanterinde bulunan 2000 Ib Mk-84  genel maksat bombalarını akıllı bombalara dönüştürüyor.
 
40000 ft irtifada 25 km menzile ulaşan HGK, 2000 lb Mk-84 genel maksat bombalarını akıllı bombalara dönüştürmekte, böylece mevcut bombalar, her tür hava koşulunda, uzak bir mesafeden atıldığında bile, 6.3 m sapma değerinde yüksek hassasiyetli vuruş yeteneği kazanmaktadır. Bu da uçakların tehlikeli bölgeye yaklaşmadan, güvenli bir şekilde görevlerini tamamlamalarını sağlamaktadır.

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