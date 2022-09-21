Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı bağlı ortaklıkları ve iştirakleri koordinasyon toplantısı yapıldı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, TSKGV Bağlı Ortaklıklar ve İştirakler Koordinasyon Toplantısı, Vakıf Genel Merkezi'nde düzenlendi.

Vakfa bağlı ortaklıklar ve iştiraklerin yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile genel müdürlerinin katılımıyla düzenlenen toplantı, Demir'in başkanlığında gerçekleştirildi.

Demir, toplantıda yaptığı konuşmada, savunma sanayisinin millet nezdinde bir gurur vesilesi olmaya başladığını, bu çalışmalarda amiral gemisini ise vakıf şirketlerinin teşkil ettiğini bildirdi. Vakfın, Türk Silahlı Kuvvetlerini güçlendirmek ve modern teçhizat ve ekipmanlarla donatmak amacında olduğunu vurgulayan Demir, "Halkımızın da gittikçe artan oranda vakfa büyük bir teveccühü var. Bu da yine hem savunma sanayisinin gelişmesiyle ilgili kamuoyu algısının artması hem de ülkemizin içinde bulunduğu mücadelelerle ilgili halkımızın desteğini gösteren önemli bir unsur." değerlendirmesinde bulundu.

Vakıf yönetimiyle yakın iş birliği içinde olmanın önemine dikkati çeken Demir, toplantının da bunu sağlamak amaçlı bir faaliyet olduğunu belirtti. Demir, "Zaman zaman vakfı ziyaret edip zaman zaman vakıf yönetim kurulunun şirketlerimizde toplantılarını yapıyoruz. Bu da koordinasyonumuzu derinleştiren bir unsur oluyor." ifadesini kullandı.

TSKGV Genel Müdür Vekili Sadık Piyade'nin vakfın faaliyetlerine ilişkin sunum yaptığı toplantıda, bağlı ortaklık ve şirketlerin gelecek döneme ilişkin gerçekleştireceği çalışmalara ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.