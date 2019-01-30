16°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,2815
  • 6,0396
  • 222.911
  • 104.365
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Türk Silahlı Kuvvetleri, FETÖ ile bağlantılı 1076 şüpheli personelin açığa alındığı açıklandı

Türk Silahlı Kuvvetleri FETÖ ile mücadelesi kararlılıkla devam ediyor. Önceki uygulama sonuçlarına göre müşterek olarak belirlenen kıstaslar kullanılarak yapılan değerlendirme ve teklifler doğrultusunda, bakanlık onayı ile toplam 1076 personel açığa alındı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Edinilen bilgiye göre, TSK'da FETÖ ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalar devam ediyor.

Bakanlık emriyle Milli Savunma Bakanlığına bağlı tüm komutanlık, birlik, karargah ve kurumlarda devam eden incelemelerde FETÖ ile bağlantısı olabilecek personel araştırılıyor. Önceki uygulama sonuçlarına göre müşterek olarak belirlenen kıstaslar çalışmalarda hassasiyetle kullanılıyor.

FETÖ ile bağlantı ihtimali olan personelin belirlenmesine katkı sağlayan kıstasların etkinlikle kullanılması sonucunda, olağanüstü halin kaldırılmasının ardından geçen yaklaşık 7 aylık sürede TSK’da 1076 personel bakan onayıyla açığa alındı.

Açığa alınanlardan 624'ünün Kara Kuvvetleri, 107'sinin Deniz Kuvvetleri ve 345'inin ise Hava Kuvvetleri Komutanlığı personeli olduğu öğrenildi. Açığa alınan personele yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, konuya ilişkin, "Milli Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri, FETÖ ile mücadelesini kararlı bir şekilde sürdürmektedir. Mücadele, tüm kuvvet komutanlıkları, karargah, birlik ve kurumlar tarafından, bir bütün halinde, hiçbir fark olmaksızın, belirlenen kıstaslar doğrultusunda, dikkat ve hassasiyetle sürdürülmektedir. Yeni bilgi ve belgeler çıktıkça bu mücadele devam etmekte, gereği yapılmaktadır." ifadesini kullandı.

FETÖ ile mücadelenin yoğun bir şekilde devam ettiğini belirten Akar, "FETÖ'cü hainlerden temizlendikçe, TSK daha da güçleniyor. Birlik, beraberlik, arkadaşlık, dostluk, silah arkadaşlığı, dayanışma arttıkça TSK'nın da gücü artıyor. Böylece TSK, daha etkin, daha caydırıcı ve daha saygın hale geliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Uran-9, Rus ordusu envanterine dahil edildi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

AK Parti seçim sloganı belli oldu

AK Parti seçim sloganı belli oldu

Bilim dünyasını heyecanlandıran keşif

Bilim dünyasını heyecanlandıran keşif

'Huawei' gerilimi artıyor

'Huawei' gerilimi artıyor

Merkez Bankası enflasyon tahminini açıkladı

Merkez Bankası enflasyon tahminini açıkladı

Mustafa Aydıner tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi

Mustafa Aydıner tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi

Yeni kriz kapıda! Körfez'de sular durulmuyor

Yeni kriz kapıda! Körfez'de sular durulmuyor

Maduro harekete geçti: Guaido'ya büyük şok

Maduro harekete geçti: Guaido'ya büyük şok

TESK'ten vatandaşlara alışveriş uyarısı

TESK'ten vatandaşlara alışveriş uyarısı
 

POPÜLER HABERLER

Mahatma Gandhi´nin ölümü - Tarihte bugün 30 Ocak 1948

Mahatma Gandhi´nin ölümü - Tarihte bugün 30 Ocak 1948

Başkan Erdoğan, ünlü oyuncuları Külliye'de kabul etti

Başkan Erdoğan, ünlü oyuncuları Külliye'de kabul etti

NATO savunma bütçesini 100 milyar dolar artıracak

NATO savunma bütçesini 100 milyar dolar artıracak

Zatürre hastalığının belirtileri nelerdir?

Zatürre hastalığının belirtileri nelerdir?

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA