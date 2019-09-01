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Türkleri aşağılamaya çalışan Fransız polisine dersini böyle verdi

Fransız bir polis, trafikte durdurduğu kişinin Türk olduğunu öğrenince Türkleri aşağılamaya çalıştı. Ancak Türk sürücü tarihi örneklerle Fransız polise dersini verdi.

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Fransız bir polisle, Türk sürücü arasında trafikte yaşanan tartışma, sosyal medyada izlenme rekorları kırdı.
 
Görüntülerde kebapçı olduğunu söyleyen Türk sürücü nezaketen polisi dükkanına yemek yemeye davet ediyor. Ancak polis daveti küstah bir dille reddedederek Türklerin temiz olmadığını söylüyor.
 
Türk sürücü, 'zaten Türklerin dönerden başka özel bir şeyi olmadığını' söyleyen polise, ''Türk tatlılarından baklavayı bilir misiniz? Peki ya lokum?...'' şeklinde cevap verdi.
 
POLİSİ KIZDIRAN 'PARFÜM' DİYALOGU
 
Fransız polisin küstahça ve ısrarla savunduğu 'Türkler temiz değildir' iddiası, parfüm meselesinin açılması ile ilginç bir hal aldı.
 
Türk sürücü, kışkırtmalarına artık dayanamadığı polise, ''Parfümü ilk nasıl kullandınız?'' sorusunu yöneltti. Polis, bu konuda bir fikri olmadığını söyledi.
 
Sürücü, parfümün Fransızların tuvalet kullanmadığı ve pisliklerini sokaklara attığı dönemde, banyo yapmayı sevmedikleri için kötü kokuları bastırmak amacıyla kullanıldığını söyleyince, polis bir hayli sinirlendi. Sürücü ise bunların tarihe geçmiş kayıtlar olduğunu belirtti. 
 
Görüntünün sonunda, sinirlenen polisin sürücüyü gözaltına almaya çalıştığı görülüyor.

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