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Türk Tabipleri Birliği Başkanı Rasime Şebnem Korur gözaltına alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk Tabipleri Birliği Başkanı Rasime Şebnem Korur'un 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan gözaltına alındığını bildirdi. Başsavcılık ayrıca Korur'un görevden alınması için Ankara Sulh hukuk mahkemesine talepte bulundu.

AA26 Ekim 2022 Çarşamba 09:11 - Güncelleme:
Türk Tabipleri Birliği Başkanı Rasime Şebnem Korur gözaltına alındı
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Rasime Şebnem Korur'un "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan gözaltına alındığını bildirdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, TTB Başkanı Korur'un, 20 Ekim'de PKK/YPG silahlı terör örgütünün sözde yayın organına yaptığı açıklamalar nedeniyle Terör Suçları Soruşturma Bürosunca başlatılan soruşturma kapsamında, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 7/2 maddesi gereğince "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada, "Ayrıca Cumhuriyet başsavcılığımızca adı geçen şüphelinin halen devam ettirdiği Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanlığı görevine, 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanunu'nun 'Amaçları dışında faaliyet gösteren Türk Tabipleri Birliğinin merkez ve tabip odalarındaki sorumlu organlarının görevlerine son verilmesine ve yerlerine yenilerinin seçilmesine, Sağlık Bakanlığının veya bulundukları yer Cumhuriyet başsavcılığının istemi üzerine' şeklindeki Ek 2. maddesinin 2. fıkrası gereğince son verilmesine, aynı maddenin 3. fıkrasında düzenlenen usulle yerine yeni merkez konseyi başkanı seçilmesine karar verilmesi için nöbetçi asliye hukuk mahkemesi nezdinde talepte bulunulmuştur." ifadelerine yer verildi.

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