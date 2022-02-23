Türk tarımı için önemli hamle! 200 milyon TL hibe verilecek

IHA 23 Şubat 2022 Çarşamba 10:33 - Güncelleme: 23 Şubat 2022 Çarşamba 10:33

Tarım ve Orman Bakanlığı, Türk tarımını güçlendirmek amacıyla Kırsal Kalkınmada Uzman Eller projesi ile kırsal alanda yapılacak tarım projelerine 200 milyon tutarında destek verecek. Kırsal alanda yaşayan veya yaşamayı taahhüt eden ve meslek yüksekokulları ile üniversitelerin tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri eğitimi veren bölümlerinden mezun olan kişilerin kırsal alanda uygulayacağı projelere 100 bin TL'ye kadar destek verilecek. Bu destek kapsamında 2022-2024 yılları arasında her yıl 2 bin kişiye 200 milyon tutarında destek verilmesi hedefleniyor.

Tarım Reformu Genel Müdürlüğü'nün koordine ettiği proje kapsamında hibe başvurusunda bulunacak kişiler, hayvansal üretim, su ürünleri üretimi, bitkisel üretim, tıbbi ve aromatik bitki üretimi ile üretimi yapılan bu ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik projeleri için başvuru yapabilecek. 28 Şubat'a kadar başvuruların devam edeceği Uzman Eller projesi ile tarımsal faaliyetlerin eğitimli genç, uzman kişiler tarafından yapılması teşvik ediliyor. Proje ile eğitimli işgücü ile tarımsal üretimin miktarı, kalitesi ve verimliliği artırılırken, kırsal alandaki tarımsal üretim yapan diğer işletmelere eğitim almış uzman çiftçilerin örnek ve önderlik etmesi hedefleniyor.