Türk Telekom ve İTO'dan ''KOBİ'lerde Siber Güvenlik'' semineri

Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom ve İTO, ekonominin belkemiğini oluşturan KOBİ'lerin dijital dönüşümlerine liderlik etmek ve küresel rekabette avantaj elde etmelerini sağlamak üzere çalışmalarını sürdürüyor.

Avrupa Birliği destekli Dijital KOBİ'm projesi kapsamında "KOBİ'lerde Siber Güvenlik" semineri İTO Eminönü merkez binasında gerçekleştirildi.

Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi'nin düzenlediği Siber Güvenlik Haftası'nda gerçekleştirilen seminerde, KOBİ'lerin dijital dönüşüm yolculuğunda veri güvenliğinin önemine ve işletmelerin dijital altyapılarının güncel sistemlerle korunması gerektiğine dikkati çekildi.

Yaklaşık 300 firma temsilcisinin katıldığı seminer kapsamında, KOBİ'lerin dijital dönüşüm yolculuğunda siber güvenliğin önemi, alınması gereken tedbirler ve KOBİ'leri bu alanda güçlendirecek güncel çözümler masaya yatırıldı.

- "KOBİ'LERE SİBER RİSKLERE KARŞI UÇTAN UCA ÇÖZÜMLER SUNUYORUZ"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Telekom Kurumsal Satış Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Eser, bu tür organizasyonların işletmelerin dijitalleşmesi yolunda onlara yol gösterici olduğunu belirtti.

Türk Telekom olarak, KOBİ'lere kapsamlı bir teknoloji desteği sağladıklarını da aktaran Eser, şunları kaydetti:

"KOBİ'lerin mevcut teknoloji altyapılarına, iş yapış biçimlerine ve dijital dönüşüm ihtiyaçlarına en uygun yeni nesil teknolojileri, donanım, servis ve danışmanlık hizmetlerimiz kapsamında, tek bir noktadan ve uçtan uca sunuyoruz. Diğer yandan dijital dönüşümün en önemli öğesi verinin korunmasına yönelik stratejik yaklaşımlar geliştiriyoruz. KOBİ'lerimizi rekabette öne çıkaracak yenilikleri benimserken, siber risklere karşı kendilerini koruyabilecekleri kapsamlı çözümler sunuyoruz. İşletmelerin dijital altyapılarının güncel sistemlerle korunmasına büyük önem veriyoruz. Türkiye'nin en büyük Siber Güvenlik Merkezi'nde 360 derece güvenlik hizmetlerimizle müşterilerimize yakın geleceğin ve günümüzün siber saldırılarına karşı güvenlik hizmetleri sunuyoruz. Ürün, hizmet ve servislerimizin yanı sıra bulut hizmetlerimiz ve veri merkezimizle her zaman işletmelerin yanında yer alıyoruz."

- ÜYELER İÇİN DİJİTAL DÖNÜŞÜM

İTO tarafından geliştirilen ve Türk Telekom'un stratejik ortak olarak destek verdiği Dijital KOBİ'm projesi, https://dijitalkobim.org web sayfası üzerinden güvenilir ve kapsamlı bir kurumsal yaklaşımla İstanbul'daki üyelerin dijital dönüşüm ihtiyacını karşılamayı hedefliyor.

Platform, imalat ve hizmet sektörlerindeki KOBİ'lere 9 farklı dönüşüm alanında eğitim ve danışmanlık gibi hizmetleri sunarak işletmelerin dijital dönüşümlerini kolaylaştırıyor. Bu kapsamda Türk Telekom, işletmelere dijital dönüşümlerini kolaylaştıracak ürün, hizmet ve çözümlerini sunarken, ayrıca uluslararası ekonomi ve rekabet koşullarında fayda sağlayacak içerik, sunum ve eğitimleriyle KOBİ'leri destekliyor.