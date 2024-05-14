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Türk Telekom'dan 500 milyon dolarlık Sürdürülebilir Eurobond ihracı

Türk Telekom, 500 milyon dolar tutarında Eurobond ihracı gerçekleştirdi.

AA14 Mayıs 2024 Salı 14:45 - Güncelleme:
Türk Telekom'dan 500 milyon dolarlık Sürdürülebilir Eurobond ihracı
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Şirketten yapılan açıklamaya göre, BM Sürdürülebilirlik Kalkınma Hedeflerini iş stratejilerinin merkezine alan Türk Telekom, finans sektörü dışında Sürdürülebilir Eurobond ihraç eden ilk şirket oldu.

Sürdürülebilir Finansman Çerçevesi kapsamında sürdürülebilir finans piyasası aracılığıyla yeşil, sosyal veya sürdürülebilir tahvil/kredi araçlarına erişebilen Türk Telekom, 500 milyon dolar tutarında ilk Sürdürülebilir Eurobond ihracını gerçekleştirdi.

Yatırımcıların ilgi gösterdiği tahvil ihracı öncesinde Avrupa, Asya ve Amerika'dan 55'in üzerinde yatırımcıyla görüşüldü. 177 kurumsal fondan ihraç büyüklüğünün yaklaşık 5 katı talep geldi.

Talebin dağılımı, Asya, Amerika, İngiltere ve Avrupa'daki ülkelerden oluşurken ve talebin yarısı İngiltere ile Amerika'da yoğunlaştı. Katılan fonlar uzun vadeli yatırımcı profili olan yüksek kaliteli Gelişmekte Olan Ülke yatırımcılarından oluştu. Talep büyüklüğünde ESG (Çevresel, Sosyal, Yönetişim) odaklı veya yalnızca ESG yatırımı yapabilen fonların ilgisi etkili oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Telekom Finans Genel Müdür Yardımcısı Kaan Aktan, sürdürülebilirlik ilkelerini tüm iş stratejilerinin merkezine yerleştirdiklerini kaydetti.

Aktan, "Sürdürülebilirlik anlayışımızı bir adım daha ileriye taşıyan önemli bir kilometre taşına imza atarak, BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ile uyumlu bir finansman stratejisi oluşturduk. Elde ettiğimiz fon ile yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği sağlayan projeler başta olmak üzere birçok yeşil projeye olan yatırımlarımızın finansmanını sağlayacağız. Sürdürülebilirlik alanındaki başarıları küresel endeksler ve kuruluşlar tarafından tescillenen bir şirketiz. Sürdürülebilirlik hedeflerimizle uyumlu finansman stratejimizle çevreci teknoloji yatırımlarımız güçlenerek devam edecek." ifadelerini kullandı.

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