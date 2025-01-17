Türk Telekom'dan öğrencilere ''JetDers'' desteği

Şirketten yapılan açıklamaya göre, "herkes için erişilebilir iletişim" ilkesi ve "insan odaklı" yaklaşımıyla müşterilerinin beklenti ve ihtiyaçlarına yönelik çözümler sunan Türk Telekom, eğitim ve öğretim alanında geliştirdiği ürünlerle, yarıyıl tatili döneminde de öğrencilere destek oluyor.

Şirketin dijital eğitim ürünü ‎JetDers, 5 ila 12. sınıf öğrencilerine yarıyıl tatilinde eşlik ederek, ders anlatım videolarıyla öğrencilerin ders eksiklerini tamamlamasına yardımcı oluyor.



JetDers'e, Türk Telekom mobil ve evde internet aboneleri ayda 99 lira ödeyerek sahip olabiliyor. Öğrenciler, üründe yer alan akıllı sistem sayesinde, zorluk yaşadıkları konuları belirleyip bu alanlarda kendilerini geliştirme ve eksiklerini etkin bir şekilde tamamlama imkanı elde ediyor.

Aralarında matematik, fizik ve Türkçenin yer aldığı 16 farklı dersin sunulduğu üründe, konular Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına uygun şekilde işleniyor ve düzenli olarak güncelleniyor.

Kullanıcı dostu arayüze sahip üründe, "Veli Yönetim Sayfası" özelliği, uygulamaya dahil edildi. Bu sayede veliler, çocuklarının aldığı tüm dersleri, tek sayfa üzerinden görüntülüyor. Özellik, birden fazla öğrencinin ayrı olarak kontrol edilmesini de sağlıyor.

Tekli ve çoklu ders satın almak isteyen öğrencilere yönelik ürün, şirket müşterilerinin evde internet ya da mobil faturalarına ek olarak yansıtılabiliyor.

Türk Telekom satış kanalları üzerinden yapılan satın alımlarda verilen aktivasyon koduyla ürün, internet sitesi üzerinden aktif hale getiriliyor. Öğrenciler, bilgisayar ve akıllı telefonları üzerinden eğitim içeriklerine ulaşabiliyor.