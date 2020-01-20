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Türk Telekom'dan açıklama! Siber Saldırı yapılıyor

Google arama servisi başta olmak üzere pek çok Google uygulamasına erişim sorunu yaşanmaya başlandı. Türk Telekom'un son dakika yaptığı açıklamada 'Türk Telekom’un DNS’lerine yönelik Siber Saldırı yapılıyor' dedi.

20.01.2020  18:08 - Güncelleme: 20.01.2020  18:20

Türk Telekom’dan internette yaşanan sorun ile ilgili son dakika açıklaması

İnternet erişimi ile ilgili yaşanan problemle ilgili Türk Telekom’dan açıklama geldi. Açıklamada ‘Söz konusu erişim aksaklıkları, dünyada pek çok kurumun hatta devletlerin maruz kalabildiği ‘Siber Saldırı’ ile ilgili olup, saldırılar bu kez Türk Telekom’un DNS’lerine yönelik yapılmaktadır’ ifadeleri kullanıldı.

Türk Telekom’dan yapılan açıklama şu şekilde:

20 Ocak 2020 Pazartesi günü internet erişiminde yaşanan problemlere dair, Türk Telekom olarak halkımızı ve paydaşlarımızı bilgilendirme sorumluluğumuz çerçevesinde açıklama yapılması gereği doğmuştur.
Söz konusu erişim aksaklıkları, dünyada pek çok kurumun hatta devletlerin maruz kalabildiği ‘Siber Saldırı’ ile ilgili olup, saldırılar bu kez Türk Telekom’un DNS’lerine yönelik yapılmaktadır.
Türk Telekom’un alanında yetkin siber güvenlik uzmanları, saldırıları bertaraf etmek, yurt içi ve yurt dışı internet trafiğini normal seyrinde devam ettirmek için yoğun bir çalışma içerisindedir.
Türkiye’nin en büyük Siber Güvenlik Merkezine sahip olan Türk Telekom’un, gerekli önlemleri alarak, kullanıcılarımızın bu saldırılardan etkilenmemesi için çalışmalarını sürdüğünü kamuoyunun bilgisine sunarız.
Son aylarda Google servislerine ilişkin Türkiye'de yaşanan sorunların sayısı önemli bir artış kaydetmişti. Bugün (20 Ocak) sabah saatlerinde başlayan yerel sıkıntılar, akşam saatlerine doğru Türkiye geneline yayıldı. 

Güvenlik kameraları saniye saniye kaydetti

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