20.01.2020 18:08 - Güncelleme: 20.01.2020 18:20

Türk Telekom’dan internette yaşanan sorun ile ilgili son dakika açıklaması

İnternet erişimi ile ilgili yaşanan problemle ilgili Türk Telekom’dan açıklama geldi. Açıklamada ‘Söz konusu erişim aksaklıkları, dünyada pek çok kurumun hatta devletlerin maruz kalabildiği ‘Siber Saldırı’ ile ilgili olup, saldırılar bu kez Türk Telekom’un DNS’lerine yönelik yapılmaktadır’ ifadeleri kullanıldı.

Türk Telekom’dan yapılan açıklama şu şekilde: