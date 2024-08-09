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Türk Telekom'un siber güvenlik hizmetleri uluslararası tescil aldı

Türk Telekom, ulusal güvenliğin önemli bir unsuru olan siber güvenlik alanındaki yetkinliğini CREST Sertifikasıyla uluslararası çapta tescillediğini duyurdu.

DHA9 Ağustos 2024 Cuma 14:40 - Güncelleme:
Türk Telekom'un siber güvenlik hizmetleri uluslararası tescil aldı
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Türk Telekom, uluslararası sertifikasyon kuruluşu CREST tarafından üç başlıkta akredite olan ilk kurum olduğunu bildirdi. Türk Telekom Pazarlama ve Müşteri Deneyimi Genel Müdür Yardımcısı Zeynep Özden, "Türk Telekom olarak, ulusal güvenliğin önemli bir unsuru olarak gördüğümüz siber güvenlik alanında küresel standartları karşılamaktan ve Türkiye'de bu alanda öncü olmaktan gurur duyuyoruz" dedi.

Türk Telekom, International Data Corporation (IDC) tarafından yayınlanan Türkiye Siber Güvenlik Pazar Analizi Raporu'na göre Siber Güvenlik Hizmetleri Kategorisi'nde 3 yıldır üst üste 'Pazar Lideri' konumunu sürdürüyordu. CREST Sertifikasıyla siber güvenlik alanındaki yetkinliğini de tescillenmiş olan Türk Telekom; CREST'ten müşterilerine kesintisiz test servisi sunduğu penetration test ve red team (Pen Test) hizmeti, siber olay müdahale ve danışmanlık hizmeti CSIR ve yeni nesil (NextGen) siber güvenlik merkezi ile akredite olarak sertifika aldı. Bu kapsamda Türk Telekom, Blue Team hizmetleri ile Türkiye'de ilk kez uçtan uca servis veren kurum olurken, Türkiye'nin ilk Next Generation Security Operation (NextGen) özelliğine sahip siber güvenlik merkezi olduğu belgeledi.

"TÜRKİYE'DE BU ALANDA ÖNCÜ OLMAKTAN GURUR DUYUYORUZ"

Türk Telekom Pazarlama ve Müşteri Deneyimi Genel Müdür Yardımcısı Zeynep Özden, "Ulusal güvenliğin önemli bir unsuru olarak gördüğümüz siber güvenlik alanında küresel standartları karşılamaktan ve Türkiye'de bu alanda öncü olmaktan gurur duyuyoruz. Yerli ekosistemi destekleyen çalışmalarımızı sürdürürken, ürün ve hizmetlerimizi her geçen gün artan siber ataklara karşı yeniliyoruz. 'Kritik altyapılarda yerli ve milli ürün kullanma' vizyonu ile en kritik ve maliyeti en yüksek ürünlerin yerlileştirilmesi noktasında yatırımlarımız da devam ediyor. Siber güvenlik, veri merkezi ve bulut bilişim gibi çözümlerimizle işletmelerin dijitalleşmesine öncülük ederken, akıllı kent projeleri gibi yenilikçi teknolojileri hayatın içine alıyoruz. Uluslararası bir akreditasyon ve sertifikasyon kuruluşu CREST tarafından Türkiye'de üç başlıkta akredite edilen ilk kurum olarak, müşterilerimize en yüksek güvenlik seviyesinde hizmet sunmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

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