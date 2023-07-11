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Türk uçakları NATO görevinde

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Hava Kuvvetlerine ait, bir adet Havadan Erken İhbar Uçağı (HİK) ile bir adet KC-135R Tanker Uçağı'nın NATO Müttefik Hava Komutanlığında görev alacağı belirtildi.

IHA11 Temmuz 2023 Salı 10:15 - Güncelleme:
Türk uçakları NATO görevinde
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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı Litvanya'nın Başkenti Vilnius'taki NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler'in de katılacağını belirtildi. Açıklamanın devamında, Hava Kuvvetlerine ait, bir adet Havadan Erken İhbar Uçağı (HİK) ile bir adet KC-135R Tanker Uçağı'nın da 12 Temmuz'a kadar NATO Müttefik Hava Komutanlığının (AIRCOM) Hava Görev Emri'ne uygun olarak gözetleme uçuşları ile yakıt ikmali görevleri icra edeceği bilgisine yer verildi.

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