Türk üniversitelerinden mezun Zimbabveli gençler ülkelerinde başarılı projelere imza atıyor

AA 26 Temmuz 2021 Pazartesi 09:52 - Güncelleme: 26 Temmuz 2021 Pazartesi 09:52

Türk okullarında eğitim alıp, Türk firmalarında iş deneyimi kazanmış Zimbabveli genç girişimcilerin 2017 yılında kurduğu firma, faaliyetlerini başkent Harare'de sürdürüyor.

Şimdiye kadar konut, showroom ve konferans salonu inşa eden firma, 65 daimi personel istihdam ederken gelecekte daha büyük projeler gerçekleştirmeyi hedefliyor.

Firmanın kurucularından Tanaka Muswerakuenda, Walter Sithole ve Locadia Masara, Türkiye ve KKTC'den Zimbabve'ye uzanan girişimcilik öykülerini, AA muhabirine anlattı.

Kingswood Genel Müdürü Muswerakuenda, Doğu Akdeniz Üniversitesi İnşaat Fakültesi'nden 2015'te mezun olduktan sonra ilk saha tecrübesini Lefkoşa'da Hala Sultan Camisi'nin restorasyon çalışmalarında kazandığını söyledi.

2016'da ülkesine dönerek Zimbabve'de faaliyet gösteren bir Türk inşaat firmasının lüks konut projesinde çalışma fırsatı bulduğunu belirten Muswerakuenda, ekip arkadaşlarıyla bu projede kazandıkları deneyimin firmanın kuruluşunda önemli rol oynadığını ifade etti.

Muswerakuenda, Zimbabve'nin gelişmekte olan bir ülke olarak yatırımcılar için avantajlı bir pazar olduğuna dikkati çekerek, "Ülke hızla büyürken, özellikle Harare'de çok sayıda şantiye ve inşaat aracı göreceksiniz. Ülkenin 2 milyon konut ihtiyacı var. Zimbabve'de emlak sektöründe büyük fırsatlar var." diye konuştu.

- "Yabancı yatırımcılara ihtiyacımız var"

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümünden 2015'te mezun olan şirketin proje müdürü Walter Sithole ise firmanın 2020'de 2 milyon dolar değerinde bir elektronik showroom inşa ettiğini aktararak, "Şu anda Harare'de bir konferans salonu inşa projesini yürütüyoruz." dedi.

Sithole, ekimde bir hotel inşası projesine başlayacaklarını dile getirirken "Firma olarak toplu konut ve altyapı projelerine de odaklanıyoruz. Zimbabve ekonomisine katkı sağlayacak ve standartları yükseltecek büyük işler yapmayı hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

İş Geliştirme Müdürü Masara da lisans üstü eğitimini Akdeniz Üniversitesi'nde kamu yönetimi alanında tamamladığını söyledi.

Kingswood'un geleceğe yönelik büyük potansiyel taşıdığını vurgulayan Masara, "Genç ve enerjiğiz. Şu ana kadar yaptığımız işlerle gurur duyuyoruz, bundan sonra daha da büyük işler yapmak istiyoruz. Bunun için bize tanıdık olan Türk yatırımcıları başta olmak üzere ortaklıklar geliştirebileceğimiz yabancı yatırımcılara ihtiyacımız var." diye konuştu.