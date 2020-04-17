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Güncel

Prof. Dr. Sedat Tellaoğlu koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Türk üroloji camiasının duayen ismi Prof. Dr. Sedat Tellaloğlu, koronavirüs hayatını kaybetti.

IHA & DHA17 Nisan 2020 Cuma 11:44 - Güncelleme: 17 Nisan 2020 Cuma 11:44
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Bir süre önce koronavirüs teşhisi ile tedavi altına alınan İstanbul Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı eski öğretim üyesi Prof. Dr. Sedat Tellaloğlu, bu sabah saatlerinde hayatını kaybetti. İstanbul Üniversitesi’nin twitter adresinden yapılan açıklamada, “İstanbul Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı eski öğretim üyesi değerli hocamız Prof. Dr. Sedat Tellaloğlu’nu kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Merhum hocamıza Allah rahmet, ailesine, yakınlarına ve tıp camiasına başsağlığı diliyoruz” ifadeleri kullanıldı.

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