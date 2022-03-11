İSTANBUL 3°C / -1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Mart 2022 Cuma / 8 Saban 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,9732
  • EURO
    16,4614
  • ALTIN
    959.821
  • BIST100
    2051.3
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Türk vatandaşı Ukraynalı anne 4 yaşındaki kızıyla bombardımandan kaçtı: Türk yetkililer bizim için her şeyi yaptı
Güncel

Türk vatandaşı Ukraynalı anne 4 yaşındaki kızıyla bombardımandan kaçtı: Türk yetkililer bizim için her şeyi yaptı

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle, yaşadığı Donetsk kentini terk ederek Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki eşinin yanına gitmek için yola çıkan Ukraynalı Anna Erkılıç, kızı Alissa ile 4 gün süren yolculuğun ardından ulaştığı Romanya-Ukrayna sınırından İstanbul'a gönderildi. Türkiye'nin kendilerine sahip çıkmasından duyduğu memnuniyeti aktaran Anna Erkılıç, 'Türkiye'ye çok teşekkür ediyorum. Kızımla çok mutlu olduk. Türk yetkililer bizim için her şeyi yaptı. Ben eşimin, kızım da babasının yanında yaşayacak.' diye konuştu.

AA11 Mart 2022 Cuma 11:26 - Güncelleme: 11 Mart 2022 Cuma 11:26
ABONE OL

Türk vatandaşı da olan Erkılıç, 4 yaşındaki kızı Alissa ile yaşadığı Ukrayna'nın Donetsk kentini savaş yüzünden terk etmek zorunda kaldı.

Gebze'deki Türk vatandaşı eşinin yanına dönmek için 7 Mart'ta yola çıkan Erkılıç, 4 gün süren yolculuğun ardından Suceava şehrindeki Siret Sınır Kapısı'ndan Romanya'ya geçti.

Anna Erkılıç, bölgedeki Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı ekipleri ile Sağlık Bakanlığı Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) görevlilerinden, Türkiye'ye gitmek için yardım istedi. Erkılıç ve kızı Alissa, UMKE Sahra Hastanesi'nde bir süre misafir edildi ve sağlık taramasından geçirildi.

Sınırda bulunan Türkiye'nin Bükreş Büyükelçiliği İçişleri Müşavirleri, anne ve kızı için harekete geçerek, Dışişleri Bakanlığı koordinesinde Ukrayna'dan tahliye edilen ve Romanya üzerinden İstanbul'a geçecek Türk vatandaşlarını taşıyan otobüstekilerle irtibat kurdu.

Anna Erkılıç ve kızı, kısa süre sonra bölgedeki AFAD çadırı önünde sınırdan geçen otobüse bindirilerek Türkiye'ye uğurlandı.

- "BÜTÜN DÜNYA İÇİN BARIŞ İSTİYORUM"

Erkılıç, İstanbul'a hareketinden önce AA muhabirine, Donetsk'te yaşadığı bölgenin yakınlarında çatışmalar olduğunu ve birkaç gün kızıyla evinin bodrumunda kaldıklarını söyledi.

Ardından bölgeden ayrılarak Romanya sınırına geldiklerini, burada Türk yetkililerin kendisiyle ve kızıyla yakından ilgilendiğini anlatan Erkılıç, İstanbul'a dönmesi için gerekenlerin yapıldığını dile getirdi.

Gebze'de yaşayan eşinin yanına gideceği için büyük mutluluk duyduğunu belirten Erkılıç, "Bütün dünya için barış istiyorum. Bu savaş bitsin artık. Sadece bizim için değil, herkes için iyi şeyler istiyoruz." dedi.

Türkiye'nin kendilerine sahip çıkmasından duyduğu memnuniyeti aktaran Anna Erkılıç, "Türkiye'ye çok teşekkür ediyorum. Kızımla çok mutlu olduk. Türk yetkililer bizim için her şeyi yaptı. Ben eşimin, kızım da babasının yanında yaşayacak." diye konuştu.

Anna Erkılıç ve kızı Alissa'nın da bulunduğu otobüs, AFAD görevlerinin gıda yardımı sağlamasının ardından İstanbul'a doğru yola çıktı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.