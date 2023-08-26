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Güncel

Türk ve Amerikan uçaklarından ortak eğitim uçuşu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk ve Amerikan uçakları ile yakın hava desteği eğitimlerinin başarıyla icra edildiğini bildirdi.

26 Ağustos 2023 Cumartesi 21:37 - Güncelleme:
Türk ve Amerikan uçaklarından ortak eğitim uçuşu
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MSB'den yapılan açıklamada, "Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait F-16 uçakları, Amerikan donanmasına ait F-18 uçakları ve ileri hava kontrolörü/ileri muhabere kontrolörü (İHK/İMK) personelinin katılımı ile yakın hava desteği eğitimleri başarı ile icra edildi." bilgisi paylaşıldı.

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