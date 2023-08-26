Türk ve Amerikan uçaklarından ortak eğitim uçuşu

MSB'den yapılan açıklamada, "Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait F-16 uçakları, Amerikan donanmasına ait F-18 uçakları ve ileri hava kontrolörü/ileri muhabere kontrolörü (İHK/İMK) personelinin katılımı ile yakın hava desteği eğitimleri başarı ile icra edildi." bilgisi paylaşıldı.

Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait F-16 uçakları, Amerikan Donanmasına ait F-18 uçakları ve İHK/İMK (İleri Hava Kontrolörü/ İleri Muhabere Kontrolörü) personelinin katılımı ile yakın hava desteği eğitimleri başarı ile icra edildi.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/HsRzAndhSy — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 26, 2023