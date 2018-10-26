Kıbrıs'ta Türk ve Rum tarafı arasında iki kapı açılacak

Liderler arasında iki bölümlü yapılan görüşmede ilk olarak Derinya ve Aplıç kapılarının açılması konusu ele alındı. Liderler kapıların 12 Kasım´da karşılıklı olarak açılmasına karar verdi. Anastasiadis ve Akıncı 2017' de sonuçsuz kalan Kıbrıs Müzakereleri başlıklarını ele aldıkları belirtildi. BM´den yapılan ortak açıklamada; liderlerin samimi bir şekilde Kıbrıs konusundaki süreci görüştükleri kaydedildi.

ALTI BAŞLIK KONUŞULUYOR

Kıbrıs müzakereleri Mayıs 2015 yılında KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı ile Rum lider Anastasiadis arasında başladı. Temmuz 2017'de Crans-Montana'da yapılan Kıbrıs konferansı sonuçsuz kaldı. Kıbrıs'ta müzakereler, 'Yönetim ve Güç paylaşımı', 'Ekonomi', 'Avrupa Birliği', 'Toprak', 'Mülkiyet' ve 'Güvenlik ve Garantiler' olmak üzere altı başlıktan oluşuyor.