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Türk ve Rus heyetleri Moskova'da Suriye konusunu görüştü

Rusya'nın başkenti Moskova'ya giden Türk heyeti, Rus tarafıyla Suriye'de yaşanan sürecin ele alındığı bir toplantı yaptı.

IHA02 Eylül 2020 Çarşamba 14:28 - Güncelleme: 02 Eylül 2020 Çarşamba 14:28
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Türkiye ve Rusya’nın, Libya ve Suriye’de yaşanan sürecin ele alınmasına dair toplantıları devam ederken 31 Ağustos’ta Türk ve Rus heyetleri Libya konusunu ele aldı. Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal başkanlığındaki Türk ve Rus heyetinin Moskova’da gerçekleştirdiği toplantının ikinci gününde Suriye konusunu da ele alındı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Suriye ile ilgili yapılan toplantı ile ilgili detaylar vererek, “1 Eylül tarihinde Rusya Devlet Başkanlığı Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev ve Rusya Dışişleri Bakan yardımcısı Sergey Vershinin, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal başkanlığındaki Türk heyeti ile bir araya geldi. Gerçekleştirilen toplantıda Suriye’deki istikrarın sürdürülmesi ve siyasi sürecin ilerletilmesine vurgu yapılırken taraflar İdlib’deki son durum ve Türk ve Rus tarafları yapılan anlaşmaların uygulanması konusunda atılacak adımlar konusunda görüş alışverişinde bulunuldu. Ayrıca görüşmede Suriye’nin toprak bütünlüğü konusuna vurgu yapılırken Fırat’ın doğusundaki gelişmeler ele alındı” denildi.

Açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) desteğiyle yürütülen diyalog sürecinin başka bir alternatifi olmadığı ve Cenevre’de Suriye Anayasa Komisyonu’nun Suriye ile ilgili görüşmelerinin başlamasının önemine vurgu yapıldı.

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