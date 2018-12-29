Türk ve Rus heyetlerinin Suriye konulu toplantısı sona erdi
Türk ve Rus heyetleri arasında Moskova’da gerçekleşen Suriye konulu toplantı sona erdi. Görüşme 1 buçuk saat sürdü. Toplantı sonrası açıklama yapan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 'Tüm terör örgütlerinin Suriye topraklarından temizlenmesi konusunda ortak irademiz var' dedi.
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