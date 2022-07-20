Türk ve Rus iş insanları buluşuyor! ''Önemli fırsatlar doğacak''

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ile Rusya'da önemli bir potansiyele sahip iş dünyası ve ekonomi gazetesi Kommersant iş birliğinde düzenlenen toplantı, 27 Temmuz'da ATSO Atatürk Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek.

ATSO Yönetim Kurulu Üyesi Cahit Şahin, basın toplantısında, böyle bir toplantı için Antalya'nın doğru bir buluşma noktası olduğunu söyledi.

Antalya'nın İstanbul'dan sonra Türkiye'de en fazla yabancı şirket kuruluşunun gerçekleştiği il olduğunu aktaran Şahin, odaya kayıtlı 60 bine yakın üyenin yüzde 10'unu yabancı sermayeli şirketlerin oluşturduğunu belirtti.

Üyeler arasında 60'a yakın ülkeden iş insanı bulunduğunu dile getiren Şahin, şunları söyledi:

"Yabancı şirketler arasında Rus ortaklı firmaların sayısı hızla artıyor. Geçen senenin tamamında 70 Rusya menşeili şirket kuruluşu gerçekleşirken, bu yıl 7 ayda bu sayı yüzde 135 artışla 165 oldu. 2022 yılının 7 ayı itibarıyla kurulan her 4 yabancı şirketten biri Rusya menşelidir. Antalya ve Rusya arasında ticaretin artması, ülkelerimiz arasında ilişkilerin gelişmesi adına bu buluşmayı çok önemsiyoruz."

Rus firmaların ağırlıklı olarak bilişim, inşaat, gayrimenkul faaliyetleri, tarımsal üretim ve pazarlanması, metal makine sanayi, restoran ve eğlence hizmetleri sektörlerinde yer aldığını ifade eden Şahin, Rusların sadece turistik gezi için değil, yatırım yapmak ve konut almak için de Antalya'yı tercih ettiklerini kaydetti.

Şahin, başta Antalya'daki iş insanları olmak üzere tüm Türkiye'de Rusya ile ticaret yapmak isteyen, bilgi almak, tanışmak isteyen tüm yatırımcıları toplantıya davet etti.

- "TÜRK İŞ DÜNYASI İÇİN ÖNEMLİ FIRSATLAR DOĞUYOR"

Kommersant Türkiye Temsilcisi Mutlu Güngör de Rusya'ya karşı uygulamaya konan ekonomik yaptırımların yüzlerce dünya markasının ülkeden ayrılmasına yol açtığını ve Rusya'da hemen hemen her sektörde büyük açığa neden olduğunu bildirdi.

Yalnızlaştırma ve ekonomik baskı altına almak için uygulanan yaptırımların büyük bir ekonomik pazar olan Rusya'da Türk iş dünyası için çok önemli fırsatlar oluşturduğuna işaret eden Güngör, şöyle devam etti:

"Rusya'nın batı ülkeleri arasında açık kalan tek ticari koridorunun da Kazakistan ve Türkiye olduğunu göz önüne alırsak önümüzdeki dönemde özellikle gıda, mobilya ve ahşap sanayi, tekstil, kozmetik ve kişisel tüketim ürünleri, perakende sektörü ve mağazacılık, finans, yapı malzemeleri, bilumum makine ve teçhizat gibi alanlarda Türk şirketleri Rusya pazarında hızla yerlerini alacaktır."

Güngör, ilk toplantının Antalya'da, ikinci toplantının ise Rusya'da yapılacağını belirtti.