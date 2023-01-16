İSTANBUL 11°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Ocak 2023 Pazartesi / 24 CemaziyelAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,7994
  • EURO
    20,3524
  • ALTIN
    1157.78
  • BIST100
    5113.79
Güncel

Türk ve Yunan ekipleri birlikte temizledi

Sınır kapıları arasındaki köprünün ayakları Türk ve Yunan ekiplerin çalışmasıyla temizlendi.

AA16 Ocak 2023 Pazartesi 15:18 - Güncelleme:
Türk ve Yunan ekipleri birlikte temizledi
ABONE OL

Türkiye ve Yunanistan arasında, Meriç Nehri üzerinde bulunan Kipi Köprüsü'nün ayaklarında biriken kütük ve ağaç dalları, iki ülke ekiplerinin ortak çalışmasıyla temizlendi.

İpsala Kaymakamlığı ve Yunanistan'dan bir heyetin sınır hattında bir araya gelerek temizlik çalışması için imzaladığı ortak protokol kapsamında, AFAD ve DSİ ekipleri ile Yunanistan ekipleri, köprü ayaklarında biriken kütük ve ağaç dallarını iş makineleriyle bölgeden uzaklaştırdı.

Ekipler kendi sınırlarına yakın köprü ayaklarında çalışma yaptı.

İpsala ve Kipi sınır kapılarıyla iki ülkeyi birbirine bağlayan Kipi Köprüsü'nden her yıl yaklaşık 2 milyon kişi geçiyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.