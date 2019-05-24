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Türk ve Yunan heyetleri görüşmeleri yakın zamanda Türkiye’de devam edilmesi planlanıyor

MSB:'Atina’da yapıcı bir ortamda gerçekleşen Türk ve Yunan Milli Savunma Bakanlıkları Heyetleri arasındaki görüşmeler sona erdi. Görüşmelere yakın zamanda Türkiye’de devam edilmesi planlanıyor.'

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İstanbul´da ATM makinesini döven adam kamerada

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