Türk ve Yunan heyetleri görüşmeleri yakın zamanda Türkiye’de devam edilmesi planlanıyor
MSB:'Atina’da yapıcı bir ortamda gerçekleşen Türk ve Yunan Milli Savunma Bakanlıkları Heyetleri arasındaki görüşmeler sona erdi. Görüşmelere yakın zamanda Türkiye’de devam edilmesi planlanıyor.'
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