Türk ve Yunan heyetleri görüşmeleri yakın zamanda Türkiye’de devam edilmesi planlanıyor MSB:'Atina’da yapıcı bir ortamda gerçekleşen Türk ve Yunan Milli Savunma Bakanlıkları Heyetleri arasındaki görüşmeler sona erdi. Görüşmelere yakın zamanda Türkiye’de devam edilmesi planlanıyor.'