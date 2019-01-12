İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,4741
  • 6,2804
  • 226.67
  • 91.687
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Türk ve Yunan narkotik polislerince, düzenlenen operasyonda 4,5 milyon adet uyuşturucu hap ele geçirildi

Türk ve Yunan narkotik polislerince, Yunanistan'ın Pire Limanı'nda düzenlenen operasyonda, bir konteynerde ele geçirilen uyuşturucu hap miktarının 4,5 milyon adet olduğu belirlendi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, uyuşturucu satıcılarının adalet önüne çıkartılması amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdüren Türk narkotik polisi, 7 Ocak'ta Yunanistan'ın Pire Limanı'nda Suriye'den gelen bir konteyner içerisinde çok miktarda uyuşturucu hap olduğu bilgisine ulaşarak, Yunanistan narkotik polisi ile ortak operasyon düzenlemişti.

Operasyonun ardından konteynerde yapılan aramada, kurşun bloklar içerisine zulalanan çok miktarda hap olduğu tespit edildi.

- 4,5 milyon uyuşturucu hap

Ele geçirilen uyuşturucu hapların sayımını tamamlayan Yunan polisleri, ele geçirilen 750 kilogram ağırlığındaki hap miktarının 4,5 milyon adet olduğunu tespit etti.

Söz konusu uyuşturucu sevkiyatının terör örgütü PYD/YPG tarafından organize edildiği belirlendi.

Sorumluların yakalanmasına ilişkin her iki ülkenin narkotik birimlerince yürütülen çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Yunan makamlarınca konuya ilişkin 9 Ocak'ta yapılan açıklamada, hedef şaşırtmak amacıyla Hırvatistan'a düzenlenen operasyonun ardından uyuşturucu yüklü geminin Pire limanına getirildiği belirtilmiş, burada düzenlenen operasyonda ele geçirilen konteynerdeki 544 kurşun levha içine zulalanan uyuşturucu miktarının yaklaşık 1 milyon adet olduğu duyurulmuştu.

 

Yerli İHA´ları engellemek için bizi tutuklamaya kalktılar

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Bursa'da korkutan deprem

Bursa'da korkutan deprem

Başkan Erdoğan talimat vermişti: Üçü bu yıl hayata geçecek

Başkan Erdoğan talimat vermişti: Üçü bu yıl hayata geçecek

ABD çocuk gelin skandalı

ABD çocuk gelin skandalı

'Çift dilli' dünyaya geldi

'Çift dilli' dünyaya geldi

Mayın patlatma tankları sınıra gönderiliyor

Mayın patlatma tankları sınıra gönderiliyor

Yeni iPhone'lar basına sızdı

Yeni iPhone'lar basına sızdı

HDP'li Milletvekili duruşmaya zorla getirilecek

HDP'li Milletvekili duruşmaya zorla getirilecek

Seçime günler kala önemli uyarı: Bu kişiler oy kullanamayabilir

Seçime günler kala önemli uyarı: Bu kişiler oy kullanamayabilir
 

POPÜLER HABERLER

Diriliş Ertuğrul 131. Bölüm 2. Fragmanı izle

Diriliş Ertuğrul 131. Bölüm 2. Fragmanı izle

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA