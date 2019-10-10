İsrail'e cevap Yahudi Türk Toplumu'ndan geldi

Türkiye, Suriye'nin kuzeyinde bir terör kordoru oluşturulmasını engellemek, bölgeyi terör örgütleri YPG/PKK ve DEAŞ'tan temizlemek amacıyla Barış Pınarı Harakatını dün başlattı.

ABD'nin askerlerini bölgeden çekmesine tepki gösteren İsrail'e cevap, Türkiye Yahudi Toplumu'ndan geldi.

Türkiye Yahudilerinin en önemli kurumlarından Türkiye Hahambaşılığı Vakfı’na bağlı 'Türkiye Yahudi Toplumu' adlı Twitter hesabında, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye Milli Ordusu (eski adıyla Özgür Suriye Ordusu) ile birlikte Suriye'nin kuzeyine yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı ile ilgili paylaşım yaptı.

Destek mesajında, "Devletimizin ve şanlı ordumuzun terörle mücadelesinde başarılar diliyoruz" ifadesi kullanıldı.