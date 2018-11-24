Türk yayınevi, Nijeryalı öğrenciler için cami inşa etti

Dar'ul Erkam Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Doğan Gökmen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2 bin öğrencinin öğrenim gördüğü GSS Kwali Okulunda İnsan Yayınları'nın desteğiyle yaptırılan camiyi açtıklarını belirtti.

Caminin, Dar'ul Erkam Vakfı aracılığıyla Nijerya'da açılan 4'üncü cami olduğunu dile getiren Gökmen, "Buradaki Müslüman talebeler çok güzel bir ibadethaneye kavuştu. Hem okulun yöneticilerini tebrik ediyoruz hem de böyle güzel bir hizmete bizi vesile kıldığı için Allah'a şükür ediyoruz." diye konuştu.

Cami imam hatibi Yusuf Salih, okulun 1989'da kurulduğunu ancak şimdiye kadar camisi olmadığını ifade ederek, "Hakikaten ne diyeceğimi bilmiyorum. Buradaki Müslüman öğrencilerin ibadet edecek doğru düzgün yerleri yoktu. Bugüne kadar farklı kişiler bize cami yapacakları sözünü verdiler ama hiçbiri sözünü tutmadı. Okulu ziyaret eden Türkler ise sözlerini tuttular." dedi.

Öğrencilerden Zeliha Yusuf, hayallerinin gerçekleştiğini dile getirerek, "Türkiye bize cami ve su kuyusu yaptı ama bizim onlara dua dışında vereceğimiz başka bir şey yok. Türkiye ve Türk halkını dualarımızda unutmayacağız. Allah onlardan razı olsun, çok teşekkür ederiz." ifadesini kullandı.