Türk Yıldızları eski komutanına gözaltı

Talimat sonrası harekete geçen polis ekipleri, 15’ini yakaladı. Cumhuriyet Başsavcılığı’nca FETÖ’ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında ankesörlü telefonlardan ardışık olarak arandıkları değerlendirilen şüphelilerin 13’ünün muvazzaf asker olduğu bildirildi. Yakalama kararı çıkarılanlar arasında eski Türk Yıldızları filo komutanı kurmay yarbay pilot Şenol Çetin’in de bulunduğu öğrenildi. Konya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin, 5 ilde başlattığı operasyon ise sürüyor. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.