Türk Yıldızları'nın Trabzon'da yapacağı gösteri hava muhalefeti nedeniyle yapılamadı

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları'nın, Trabzon'un Of ilçesinde yapacağı gösteri, hava muhalefeti nedeniyle yapılamadı.

İlçe sahilinde düzenlenen etkinlik, Trabzon Büyükşehir Belediyesi mehter takımının gösterisiyle başladı. Sahil alanını dolduran vatandaşlar, Türk Yıldızları'nın gösterisini büyük heyecanla bekledi.

Gün içinde de etkili olan yağışın devam etmesi nedeniyle gösterinin gerçekleştirilemeyeceği duyuruldu. Bu arada, alana gelen vatandaşları selamlaması için Türk Yıldızları'ndan bir uçak ilçe semalarında bir süre uçuş yaptı.

Türk Yıldızları'nın, 29 Eylül'de Rize ve 30 Eylül'de Trabzon'da gösteri uçuşu yapması bekleniyor.