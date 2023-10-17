İSTANBUL 18°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Ekim 2023 Salı / 3 RebiülAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,9108
  • EURO
    29,5874
  • ALTIN
    1725.6
  • BIST100
    8115.01
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Türk-Yunan heyetleri Ortak Eylem Planı'na ilişkin 5'inci toplantıyı gerçekleştirdi
Güncel

Türk-Yunan heyetleri Ortak Eylem Planı'na ilişkin 5'inci toplantıyı gerçekleştirdi

Türkiye ve Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcıları, Atina'da bir araya gelerek Ortak Eylem Planı'na ilişkin 5'inci toplantıyı gerçekleştirdi.

17 Ekim 2023 Salı 20:20 - Güncelleme:
Türk-Yunan heyetleri Ortak Eylem Planı'na ilişkin 5'inci toplantıyı gerçekleştirdi
ABONE OL

Dışişleri Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye ve Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcıları Büyükelçi Burak Akçapar ve Konstantinos Fragogiannis'ın 16 Ekim 2023 tarihinde Atina'da bir araya gelerek iki ülke arasındaki Pozitif Gündem kapsamındaki Ortak Eylem Planı'na ilişkin 5'inci toplantıyı gerçekleştirdiğini duyurarak şu sözlere yer verdi:

"İki taraf, 7 Aralık 2023 tarihinde Selanik'te gerçekleştirilecek 5'inci Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi (YDİK) toplantısı için Pozitif Gündem'in ticari-ekonomik, turizm, ulaştırma, enerji, bilim ve teknoloji, tarım, çevre, sosyal güvenlik ve sağlık, gençlik, eğitim ve spor gibi başlıklarında somut çıktılar sağlamaya yönelik ortak hedeflerini bir kez daha teyit etmişlerdir.

Aynı anlayışla, 17 Ekim 2023 tarihinde Dışişleri Bakan Yardımcıları Büyükelçi Burak Akçapar ve Büyükelçi Alexandra Papadopoulou düzenli siyasi istişarelerde bulunmuşlardır."

BÖLGESEL VE ULUSLARARASI KONULAR ELE ALINDI

Açıklamalarda görüşmelerede, ikili ilişkiler, bölgesel ve uluslararası konuların ele alındığı ifade edilerek, "İki tarafın hem ikili hem de uluslararası düzeyde anlaşma ve işbirliği alanlarını tespit etmek amacıyla mevcut olumlu atmosfer üzerine inşa etme konusunda mutabık kalmışlardır.Taraflar, Aralık ayında gerçekleştirilecek olan YDİK'e yönelik hazırlıkların yanı sıra güven artırıcı önlemler ve istikşafi/istişari görüşmeler de dâhil olmak üzere mevcut diyalog kanallarını gözden geçirmişlerdir. Bu bağlamda, iki taraf, ortak bir anlayışa varmak amacıyla bu diyalog kanallarını sürdürme konusundaki kararlılıklarını ifade etmişlerdir" denildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.