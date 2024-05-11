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Türk-Yunan ilişkileri... İletişim Başkanı Altun: Aramızdaki samimi gayret bölge barış ve istikrarına katkı sunacak

İstanbul'da Türk-Yunan Medya Akademisi Forumu'nda konuşan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 'Aramızdaki samimi gayret bölge barış ve istikrarına katkı sunacak.' dedi.

11 Mayıs 2024 Cumartesi 11:24 - Güncelleme:
Türk-Yunan ilişkileri... İletişim Başkanı Altun: Aramızdaki samimi gayret bölge barış ve istikrarına katkı sunacak
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, İstanbul'da Türk-Yunan Medya Akademisi Forumu'nda konuştu.

İletişim Başkanı Altun'un açıklamalarından satır başları;

* Türkiye ile Yunanistan arasında karşılıklı olarak sergilenecek samimi gayretler, bölgemize barış, istikrar ve refahın gelmesine katkı sunacaktır.

* Toplumlarımız arasındaki bağ büyük bir fırsattır.

* Küresel aktörlerin maalesef etkisiz ve siyasetsiz olduğu bir uluslararası sistemi tecrübe ediyoruz. Böyle bir ortamda bölgesel anlamda istikrarlaştırıcı güçlere ihtiyaç olduğu ortadadır.

* Türkiye ve Yunanistan'ın ortaya koyacakları iş birliği girişimleri bugün, düne göre çok daha anlamlıdır.

* Miçotakis'in ülkemize gerçekleştireceği ziyaretin ikili ilişkilerimizin güçlendirilmesi açısından son derece önemli olduğu ve ciddi bir fırsat olduğunu düşünüyoruz.

  • Altun Konuşuyor
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