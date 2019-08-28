Türk-ABD helikopterleri Suriye sınırında devriyeye devam ediyor
Fırat'ın doğusunda kurulması için çalışmaların devam ettiği 'Güvenli Bölge'de ABD ile Türkiye'nin helikopterlerle devriye uçuşları devam ediyor.
- İHA
ABD ile Türkiye'nin, Suriye'nin kuzeyinde bulunan terör örgütü PKK/PYD'nin kontrolündeki Fırat'ın doğusunun terörden temizlenerek Güvenli Bölge haline getirilmesi çalışmaları devam ediyor. Güvenli Bölge çalışmaları kapsamında ABD ile Türkiye'nin helikopterlerle devriye uçuşları sürüyor. Şanlıurfa'nın sınır ilçesi Akçakale'den havalanan helikopterler sınır hattında devriye uçuşu yaptı. İlçe Jandarma Komutanlığından kalkış yapan helikopterlerin, devriye uçuşlarını sürdürdüğü belirtildi.
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