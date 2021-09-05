Turkcell GranFondo İzmir başladı! Yarışta pedallar 'eğitim' için dönüyor

5 Eylül 2021 Pazar 13:10 - Güncelleme: 5 Eylül 2021 Pazar 13:12

TURKSPORU'nun en büyük destekçisi Turkcell'in, sürdürülebilir çevre için bisiklet kullanımı farkındalığını artırmak ve ülkemizdeki bisiklet kullanımına destek sağlamak için başlattığı Turkcell GranFondo yol bisiklet yarış serisinin yeni heyecanı İzmir'de yaşandı. 20'den fazla ülkeden 1500 amatör ve profesyonel bisikletsever, İzmir Valiliği'nin desteğiyle düzenlenen Turkcell GranFondo İzmir'de pedal çevirdi.

57 ve 105 km'lik kısa ve uzun iki parkurdan oluşan yarışta, bisiklet tutkunları Konak Meydanı'ndan start aldı. Daha sonra Balçova, Narlıdere, Güzelbahçe güzergahından geçen katılımcılar, Urla'nın ardından finiş için yeniden Konak Meydanı'nda buluştular. Aynı zamanda rekor sayıda bedensel engelli yarışçının katıldığı Turkcell GranFondo İzmir'de, ilk kez görme engelli bisikletçiler de önde yön göstericinin olduğu tandem bisikletleriyle yarışarak bu heyecana ortak oldular.

PEDALLAR YANGIN VE SELDEN ETKİLENEN ÇOCUKLARA BURS İÇİN DÖNDÜ

Turkcell GranFondo İzmir'de yarış heyecanın yanı sıra etkinlik kapsamında gerçekleştirilen sosyal sorumluluk projeleriyle de Turkcell önemli bir farkındalığa imza attı. Yarışta KAHEV iş birliğiyle pedallar, geçtiğimiz ay yaşanan orman yangınlarında ve sel felaketlerinde maddi kayba uğrayan ailelerin okul çağındaki çocuklarının eğitimleri için döndü. Ayrıca afet bölgesinde zarar gören okulların tadilatı için de destek sağlandı.

İSMAİL ÖZBAYRAKTAR: "HEM BİSİKLETİ YAYGINLAŞTIRMAYA HEM DE SOSYAL FAYDA ÜRETMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Turkcell GranFondo Serisi ile hem sporu teşvik ettiklerini hem de toplumsal fayda sağladıklarını belirten Turkcell Kurumsal İletişim Direktörü İsmail Özbayraktar şunları söyledi:

"Türkiye'nin Turkcell'i olarak, sürdürülebilir dünya için çok anlamlı bulduğumuz bisiklet kültürünü yaygınlaştırmak ve bu konuda sporun birleştiriciliğiyle birlikte toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla bisiklet yarışlarını destekliyoruz. Ayrıca GranFondo yarışlarıyla, ülkemizde bulunan toplam 50 milyon bisikletin kullanıcılarını aktif hale getirerek şehirlerde bisiklet kullanımının yaygınlaşmasını hedefliyoruz. Bu yarışla geçtiğimiz aylarda ülkemizde yaşanan yangın ve sel afetlerinden zarar gören çocuklarımızın eğitimine de destek oluyoruz. Yarış sayesinde toplanan bağışlar afet bölgelerindeki öğrencilerimize burs imkanı sağlayacak. Turkcell GranFondo Serisi ile engelli vatandaşlarımızın hayata eşit katılımını ne kadar desteklediğimizi de bir kez daha göstermek istedik. Ne mutlu ki bugün rekor sayıda engelli bisiklet yarışçımız da bizlerle birlikte bu heyecanı yaşadı. Ülkemizin en güzel şehirlerinden İzmir'de rekor bir katılımla ikinci etabını gerçekleştirdiğimiz GranFondo Serisi'nin yapılmasında desteklerinden dolayı başta İzmir Valiliği olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlarla bu organizasyona sahip çıkan İzmirlilere sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz."

Bugün ikincisi yapılan Turkcell GranFondo Serisi'nin ilk yarışı Haziran ayında İstanbul'da düzenlenmişti.

KUTU

ELEKTRONİK ATIKLAR DA EĞİTİM BURSUNA DÖNÜŞÜYOR

Dünyaca ünlü Granfondo yol bisiklet yarışlarının heyecanını ülkemize taşıyan Turkcell, katılımcıların yarış alanına getirdikleri elektronik atıkların gelirini de eğitim desteğine dönüştürdü. Etkinlik alanında ve Turkcell mağazalarında toplanan tekno atıkların geri dönüşümünden elde edilen gelir, TÜBİSAD iş birliğiyle yine orman yangınlarında ve sel felaketlerinde zarar gören çocuklar için eğitim bursuna dönüşecek.

DEĞİŞİM İÇİN HAREKETE GEÇ'TİLER

Turkcell, Haziran ayında gerçekleşen Turkcell GranFondo İstanbul etabında Birleşmiş Milletler (BM) Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda, Türkiye'nin insan odaklı ve çevreye duyarlı lider teknoloji şirketi olarak tüm iş süreçlerini, çevresel sürdürülebilirlik, dijital kapsayıcılık ve sorumlu iş yapış perspektifinde değerlendirerek etkinliğe farklı bir boyut kazandırmıştı. Bu kapsamda Turkcell, yarışmacıların tişörtlerine yapıştırabilecekleri BM'nin 17 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı'nı "Değişim için harekete geç" mottosuyla birlikte çıkartma olarak bastırırken, Turkcell Bisiklet Takımı da yarışmaya #DeğişimİçinHareketeGeç formasıyla katılmıştı. Konak Meydanı'ndan start alan Turkcell GranFondo İzmir'de de yine tüm yarışmacılar ve Turkcell bisiklet takımı üzerinde bu çıkartmaların bulunduğu formalarla yarıştı.