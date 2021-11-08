Turkcell sponsorluğunda Hızlı Tüketim ve Perakende Sektörünün Yarını Zirvesi gerçekleşecek

8 Kasım 2021 Pazartesi 10:53 - Güncelleme: 8 Kasım 2021 Pazartesi 10:53

Platin Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Oya Yalıman'ın moderatörlüğünde gerçekleşecek webinarda birbirinden değerli dört konuşmacı bulunuyor. Turkcell Keynote olarak, Dijital Kanallar Direktörü Gülçain Alıcı Gökçe 'Perakendenin Dijitalleşen Dünyası: Geleceğe Sorular' konusu ile yer alacak.

Webinar konuşmacıları arasında Hero Türkiye Pazarlama Direktörü Şirin IŞIK, Kearney Türkiye Kıdemli Yönetici Özgün YANAZ, Metro Türkiye Gıda Kategori Grup Müdürü Mesut DOĞUKAN yer alacak ve Hızlı Tüketim ve Perakende Sektörünün Yarını Zirvesi konuşulacak.

Pandeminin tetiklediği dijitalleşme yarışı, perakende sektöründe de etkisini derinden hissettiriyor. E-ticaret kanallarının hızla yükselişe geçtiği bu dönemde, perakende sektörü de geleneksel yaklaşımları geride bırakarak online dünya ile kıyasıya rekabet ediyor. Bu kapsamda müşteri memnuniyeti, yeni deneyimler, hızlılık, satış sonrası hizmetler gibi iş süreçlerinde çok daha aktif bir süreç izleniyor. Pandemiyle birlikte en dikkat çeken kavramlardan biri de bilinçli tüketici kavramının hızla gelişmesi... Satın alma eğiliminin, 2021 ve sonrasında etik ve sürdürülebilir çevreye odaklanan işletmelere yöneleceği öngörülüyor. 2021'de bilinçli tüketiciyi kendilerine çekmek isteyen perakendeciler, sorumluluk sahibi kurumlar olduklarını göstermek zorunda kalacak. Yerel alışverişe yönelik eğilimin de devam edeceği gözlemleniyor. Bu nedenle bağımsız perakendecilerin öne çıkmak için yerel değerlere odaklanmaları son derece önemli bir strateji olarak ön plana çıkıyor.

Çevrimiçi perakendede yaşanan ciddi büyümeye rağmen, tüketicilerin alışveriş süreçlerini fiziksel mağazalara kaydırdıkları dikkat çekiyor. Yeni nesil teknolojiler, perakendecilerin de yakın markajında... Müşterilerinin alışveriş deneyimini geliştirmek ve satın alma yolculuklarına uyum sağlamak isteyen markaların 2022 projeksiyonunda, teknoloji büyük bir öneme sahip. Perakende sektöründe ayakta kalmak isteyen marka ve kurumların birincil hedefi; deneyim, tüketici odaklılık ve teknoloji olmalı.

Zirvenin temel hedefleri arasında, değişime yön vererek perakende sektörü ve hızlı tüketim odaklı markaların, 2022 ve sonrasında odaklanacağı yeni değerleri analiz etmek, verimlilikten üretime, tedarik zincirinden pazarlama ve iletişim stratejilerine kadar perakende yönetim sürecinin tüm aşamalarında yeni bir yapı inşa etmek ve karlılığı arttırarak ihtiyaçların saptandığı ve geleceğe yön verecek yeni nesil stratejilerinin belirlendiği bir ortamda, kolektif bir bilinçle aynı hedefe odaklanarak kârlılığı ve verimliliği artırmak, deneyim odaklı bir bakış açısına yatırım yaparak perakende sektöründe hizmet veren marka ve kurumların çok daha rekabetçi bir seviyeye gelebilmelerine yön vermek yer alıyor.

Perakende sektöründe faaliyet gösteren marka ve kurumların, değişim yaratan insan, üretim, hizmet, değer ve müşteri odaklı bakış açılarını masaya yatırabilmek adına dört sorunun yanıtı aranacak:

1-Perakende sektörünün geleceğine yön verecek yeni nesil uygulamalar neler olacak?

2-Tüketicilerin nabzını tutacak, çok daha deneyim odaklı bir satın alma sürecine yön verecek stratejiler nasıl planlanmalı?

3-Perakende sektöründe en sık yapılan hatalar neler ve bu hatalardan ne gibi dersler alarak ilerlenmeli?

4-Çok daha sürdürülebilir bir yönetim metodolojisine sahip olmak isteyen şirketler, iş-yapış stillerini kurgularken hangi verilere yatırım yapmalı?

PROGRAM AKIŞI

09 Kasım 2021

11.00- 11.10

Açılış Konuşması

* MODERATÖR

Oya YALIMAN

Platin Dergisi Genel Yayın Yönetmeni

11.15 – 11.30

PERAKENDENİN DİJİTALLEŞEN DÜNYASI: GELECEĞE SORULAR

* Gülçin Alıcı Gökçe / TURKCELL KEYNOTE

Turkcell Dijital Kanallar Direktörü

11.30 – 12.45

PERAKENDE SEKTÖRÜNÜN DÖNÜŞÜMÜ, TÜKETİCİ ODAKLILIĞINA YÖN VERECEK TRENDLER VE 2022 PROJEKSİYONU

* Mesut Doğukan

Metro Türkiye Gıda Kategori Grup Müdürü

* Özgün Yanaz

Kearney Türkiye Kıdemli Yönetici

* Şirin Işık

Hero Türkiye Pazarlama Direktörü

12.45 – 13.00 Soru Cevap