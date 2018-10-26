Turkcell ve Huawei İstanbul Yeni Havalimanı’nı en yüksek teknolojiyle donattı

Turkcell ve Huawei, Türkiye’nin dünyaya açılan yeni kapısı olan İstanbul Yeni Havalimanı’nın dijital altyapısı için güçlerini birleştirdi. En yüksek teknolojinin kullanıldığı mobil ve sabit şebekelerin havalimanı binalarında hayata geçirilmesi sayesinde yolcular 4.5G hızında en kaliteli iletişim hizmetini deneyimleyebilecek. Altyapıda kullanılan bu en yeni ve en son teknolojiler sayesinde Turkcell, yakın gelecekte hayata geçecek olan 5G teknolojisine de Yeni Havalimanı’nın yolcularına sunabilecek.

Turkcell’in İstanbul Yeni Havalimanı için kurduğu dijital şebekede Huawei’in LampSite Sharing çözümü kullanıldı. Yüksek insan ve iletişim yoğunluğu olan başka havalimanlarında da başarıyla kullanılan sistem sayesinde Yeni Havalimanı’nın ziyaretçileri dünyanın en iyi ve hızlı kapsamasından faydalanma fırsatı bulacaklar.

Milyonlarca yolcuyu Turkcell’in benzersiz dijital deneyimiyle buluşturacağız

Turkcell Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin, “Dijitalleşme Turkcell için öncelikli bir strateji. Bunu başarıyla yürütüyoruz ve kendimizden emin bir şekilde dünyanın dijital ilk operatörüyüz diyoruz. Müşterilerimize geniş yelpazede servis ve en iyi deneyimi sunma çabasındayız. Tamamlanmak üzere olan havalimanımız hem ülkemizin ve hem de şehrin yeni kapısı. İstanbul’un ve Turkcell’in imajını yansıtması açısından çok önemli. Ulaştığımız yüksek teknolojiyi tüm misafirlere hissettirme amacıyla yola çıktık. Bir yandan burayı kullanacak olan milyonlarca yolcuya eşsiz bir iletişim deneyimi sağlarken bir yandan da kullandığımız üstün teknoloji sayesinde, bilet kontuarları, geliş ve gidiş salonları, tax-free mağazaları gibi yoğun insan trafiği yerlerde de çok yüksek hızda ve geniş kapasitede mobil iletişim hizmeti sunacağız. Yeni İstanbul Havalimanı’nın ülkemize hayırlı ve uğurlu olmasını dileriz” dedi.

Huawei Small Cell Ürün Yöneticisi Peng Honghua ise, “Yeni Havalimanı yüksek trafik hacminin yanı sıra sunacağı yüksek kullanıcı deneyimiyle de İstanbul’un itibarına katkı sağlayacak. Burada kullanılan LampSite Sharing teknolojisi bina içi kullanımlar için tüm gereksinimleri karşılayacak bir çözüm sunuyor. Turkcell ile Yeni Havalimanında bu alanda dünyanın en gelişmiş çözümlerinden birini planlandığı tarihte ortaklaşa olarak hayata başarıyla geçirmiş olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz.” diye konuştu.