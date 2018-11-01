Turkcell’den taraftarlara dijital destek

Dünyanın ilk dijital operatörü ve TURKSPORU’nun en büyük destekçisi Turkcell’in futbol kulüplerine verdiği dijital destek devam ediyor. Taraftarları, Trabzonspor için 61Cell, Bursaspor içinse Bursa Mobile isimli özel hatlarla buluşturan Turkcell, iki takımın 4 Kasım’daki karşılaşmasında taraftarları hediye internetle sevindirecek. Her iki takımla yapılan iş birliği çerçevesinde, lig boyunca GollerCepte servisiyle maç kadroları, fikstür bilgileri, futbolculara dair haber, röportaj gibi takıma dair tüm haber içeriklerine ulaşma imkânı ve taraftarlara gol başına hediye internet sunan Turkcell, iki takımın yapacağı dev maç için Bordo-Mavililer ve Yeşil-Beyazlılara bu maça özel günlük 1 GB internet veriyor.

İsmail Bütün: “Taraftarlar kendilerine özel 61Cell ve Bursa Mobile hatlarını alarak takımlarına destek olabilir”

Tüm dünyada yaşanan dijitalleşme sürecinde futbol kulüplerinin de yer alması için çalıştıklarını dile getiren Turkcell Genel Müdür Yardımcısı İsmail Bütün, “Spor dünyası olanca hızıyla dijitalleşiyor. Kulüplerimizin de bu akımdan geride kalmamaları için gelir getiren iş birlikleri üretmeye devam ediyoruz. Trabzonspor ve Bursaspor gibi dijitalleşme hamlesini başlattığımız iki kulübün karşılaşması öncesinde taraftarlara özel bir sürpriz yapmak istiyoruz. Maç günü, takımlarına gönül veren 61Cell ve Bursa Mobile’lı taraftarlara günlük 1 GB hediye ediyoruz. Taraftarları 61Cell ve Bursa Mobile hatları alarak gönül verdikleri takımlarını desteklemeye davet ediyorum. Bu vesileyle Anadolu’nun iki güzide takımına da başarılar dilerim” dedi.

61Cell ve Bursa Mobile hat sahibi taraftarlara 1GB hediye internetleri, 4 Kasım maç günü otomatik olarak tanımlanacak.