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Turkcell’in “Tavla” oyununda 40 seviyelik rekabet

Türkiye’de 5 milyar TL’ye ulaşan oyun pazarında, en büyük rekabet tavlada… Turkcell’in 40 farklı seviyede rekabet keyfi sunduğu “Tavla Go” mobil oyununda “mars yapmak” hiç de kolay değil.

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Dünyanın öncü dijital operatörü Turkcell, Türkiye’de 5 milyar TL’ye ulaşan oyun pazarında her yaş grubuna hitap eden farklı platformlarını kullanıcılarla buluşturmaya devam ediyor.  Türkiye’de en çok tercih edilen oyunların başında gelen tavla, Turkcell altyapısında Tavla Go mobil uygulamasıyla yeni bir deneyime dönüşüyor. Kısa sürede 162 bin indirilen Tavla Go, yeni sürümünde zenginleştirilen kategori ve özellikleri dijital ortamda oyun severlerle buluşturuyor. 

 

Dünya turnuvalarında güçlü rakipler 

 

Kişilerin zihnini geliştirmek, vakit geçirmek ya da eğlenmek amacıyla çoğunlukla dijital ortamda oynanan tavla, yeni uygulamasıyla canlı rakiplerle rekabet ortamı sunuyor. Facebook ile uyumlu hale getirilen Tavla Go ile kullanıcılar,  sosyal medyada arkadaşlarıyla tavla mücadelesi yaşayabilecek. Oyun, zorluk derecesine göre 40 seviyeye kadar çıkabiliyor. Dileyenler tüm dünyadan rakiplerle turnuvalarda da buluşma gerçekleştirebiliyor.  Tavla turnuvaları ve lider panosu ile rekabet ortamı yaratan oyunda, oyuncular emoji ve serbest mesajlaşma özelliği sayesinde rakipleriyle yazışarak sohbeti koyulaştırıp rekabeti kızıştırabiliyor.

 

Ücretsiz uygulama App Store veya Google Play’den indirilebiliyor.

 

App Store: https://itunes.apple.com/tr/app/tavla-go-pro/id1367434192?l=tr&mt=8

Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ndendino.ogbackgammon

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