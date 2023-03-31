İSTANBUL 13°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Mart 2023 Cuma / 8 Saban 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,1877
  • EURO
    20,8964
  • ALTIN
    1221.72
  • BIST100
    4838.66
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Türker Ertürk'ten TSK'ya iftira! Sınır operasyonları hedef aldı
Güncel

Türker Ertürk'ten TSK'ya iftira! Sınır operasyonları hedef aldı

Emekli Amiral Türker Ertürk yeni bir skandala imza atarak Türk Silahlı Kuvvetleri'ni Suriye'de toprak bölmekle suçladı. Haddini aşan ifadeler kullanana Ertürk'e tepki yağdı.

31 Mart 2023 Cuma 13:27 - Güncelleme:
Türker Ertürk'ten TSK'ya iftira! Sınır operasyonları hedef aldı
ABONE OL

Geçtiğimiz aylarda katıldığı canlı yayında Taksim'deki terör saldırısını DEAŞ'ın yaptığını öne sürerek terör örgütü YPG/PKK'yı temize çıkarmaya çalışan ve Selahattin Demirtaş'ın Türkiye için bir şans olduğunu söyleyen emekli Amiral Türker Ertürk'ten tepki çeken bir açıklama daha geldi.

Tele1 canlı yayınında İnce'nin adaylığı konuşulduğu esnada konuyu Türk Silahlı Kuvvetleri'ne getiren Ertürk, sınır ötesi operasyonlara iftira attı.

"SURİYE'DE YAPILANLAR TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNÜ BÖLMEK VE PARÇALAMAK"

Ertürk'ün açıklamaları şu şekilde:

"Erdoğan diyor ki 'Biz Suriye'de toprak bütünlüğünden yanayız.' Sözler böyle. Ama iktidarın yaptıkları neydi biliyor musunuz bugüne kadar? Suriye'yi bölmek ve parçalamak üzerineydi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.