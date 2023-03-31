Türker Ertürk'ten TSK'ya iftira! Sınır operasyonları hedef aldı

Geçtiğimiz aylarda katıldığı canlı yayında Taksim'deki terör saldırısını DEAŞ'ın yaptığını öne sürerek terör örgütü YPG/PKK'yı temize çıkarmaya çalışan ve Selahattin Demirtaş'ın Türkiye için bir şans olduğunu söyleyen emekli Amiral Türker Ertürk'ten tepki çeken bir açıklama daha geldi.

Tele1 canlı yayınında İnce'nin adaylığı konuşulduğu esnada konuyu Türk Silahlı Kuvvetleri'ne getiren Ertürk, sınır ötesi operasyonlara iftira attı.

"SURİYE'DE YAPILANLAR TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNÜ BÖLMEK VE PARÇALAMAK"

Ertürk'ün açıklamaları şu şekilde:

"Erdoğan diyor ki 'Biz Suriye'de toprak bütünlüğünden yanayız.' Sözler böyle. Ama iktidarın yaptıkları neydi biliyor musunuz bugüne kadar? Suriye'yi bölmek ve parçalamak üzerineydi.