12 Eylül 1980 ihtilalinde MHP ve Ülkücü Kuruluşlar Davası'nda yargılandı. 27 ay Mamak Askerî Cezaevi'nde tutuklu kaldı. Haftalık Yeni Düşünce gazetesini 15 yıl, 1995'te satın aldığı günlük Hergün gazetesini 2 yıl yayımladı. Yeni Şafak, Merhum Alparslan Türkeş'in yakın kader arkadaşı, Ülkücülerin ağabeyi, duayen siyasetçi Rıza Müftüoğlu ile seçim öncesi siyasi gündemi konuştu.

* Bu seçimlerin diğer seçimlerden farkı var mı?

–Bütün seçimler kendi dönemlerine göre önemlidir. Ancak bu dönemde yapılacak seçim, dünyanın içinde bulunduğu durumla dış merkezlerin çok açıktan taraf olması sebebiyle farklı bir özelliktedir. Yakın tarihe kadar dış merkezlerin yerli güç odakları seçimlerde etkili olmaktaydı. Şimdi sürekli yüzlerine kapanan kapılar sebebiyle sanki bunun rövanşını bizzat kendileri almaya çalışmaktalar.

KURŞUNLAMALARA DİKKAT

Bu merkezler seçim öncesi ve sonrası için plan ve program uygulamaya çalışacaklar. Birincisi, destekledikleri ittifakın seçimi kazanması, bu olmadığı takdirde seçim sonrası büyük kitlesel olaylar meydana getirip mevcut hükümeti zora sokmak ve bu ortamdan yeni şeyler çıkarabilmektir.

Yapabilirlerse seçim gününe kadar Türkiye'yi gerecekler. Bu büyük toplumsal olaylar için müsait zemin hazırlar. Kurşunlama hadiseleri ve benzeri olaylar artabilir. Kutuplaşmayı kemikleştirecek sosyal olaylar çoğalabilir. Hatta suikastlar de söz konusu olabilir.

Bu çerçevede İYİ Parti il binasının kurşunlanması ile CHP il binası yakınında havaya ateş açılması bir kere daha Emniyet'çe ele alınmalı. Bu defa ters yönde araştırmalar yapılmalı ve yeniden ifadelere başvurulmalıdır.

AKŞENER'E KİM KURŞUN SAÇTIRDI?

Özellikle İYİ Parti Genel Başkanı'nın bir avuç kurşun TBMM'de etrafa saçması çok düşündürücü. Bir siyasi parti genel başkanının, olayın Cumhurbaşkanı'nı destekleyenlerce yapılmadığı ortaya çıkmasına rağmen Erdoğan'ı hedef alıp kurşun saçması çok manidar. Akşener'e kurşun saçmayı empoze eden her kimse, bu şahsın da ayrıca ele alınması, ilişkilerine bakılması lazım.

Başta İYİ Parti olmak üzere hassasiyeti olan bütün siyasilere bir şeyi hatırlatmak istiyorum:

1980 ihtilalinden sonra ABD, "Yeşil Kuşak Projesi" paralelinde Rusya'ya karşı, ülkemizdeki dini cemaat ve tarikatların başına aktif ülkücü liderleri monte etmeye çalıştı. Kısmi birikimler meydana getirdi ama başarılı olamadı. Şimdi de sanki CHP ve ittifakı içinde olduğu siyasi partilerin tabanlarının başına PKK, DHKP-C ve sol militanları monte etmeye çalışmaktalar. Onun için seçim öncesi ve sonrasına çok dikkat etmek lazım. Siyasiler sert demeçlerden uzak durmalı. Kucaklayıcı olmak, bazı oyunları baştan bozacaktır.

MİLLET İTTİFAKI DIŞ DESTEKLİ

* Millet İttifakı'nın arkasında "dış merkezlerin desteği olduğu" iddiası için ne düşünüyorsunuz?

–Cumhuriyetimizin kuruluş felsefesine sahip, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu CHP'yi ve çok sayıda ülkücü arkadaşlarımızın yer aldığı İYİ Parti'yi kurumsal olarak suçlamak içimden gelmez, doğru da değil. Ancak PKK'nın siyasi kanadı HDP ile yapılan kamuya açık anlaşma, bu iki siyasi parti ve Millet İttifakı'nı dış merkezlerin desteklediği taraf olarak ortaya koymaktadır. ABD Başkanı Biden'ın "AKP iktidarını yıkmak için ihtilallere gerek yok, muhalefete her türlü desteği vermeliyiz" sözü bir tarafa, bölücü siyasetçilerin verdiği demeçler, PKK militanlarının talimatları ve söylemleri her şeyi ortaya koyuyor.

Yüzyıllık Cumhuriyet'le kavga ne demektir? "Yüzyıllık Cumhuriyet'i değiştireceğiz" ne anlama gelmektedir? Bu ve benzeri sözler PKK'nın "Millet İttifakı" ile bir anlaşma yaptığını gösterir. Söz aldığını ortaya koyar. Şimdi biz soruyoruz. Yüzyıllık Cumhuriyet'in neyini değiştireceksiniz? Bunu bölücü siyasiler söylüyorsa cevap çok basit. Türkiye'nin üniter devlet yapısı değiştirilmek istenecektir. Peki üniter devlet yapımızın değiştirilip eyalet sistemine geçişi ya da özerk bölgelerin olmasını, Atatürk çizgisinde olan CHP'liler ve milliyetçiliği elden bırakmayan İYİ Partililer kabul edebilecek mi? Biz bugüne kadar bölücülerin bu tür demeçlerine Millet İttifakı cephesinden hiçbirinin cevap verdiğini, bu demeçleri kınadıklarını işitmedik.

ÜNİTER DEVLETE CİDDİ TEHDİT

AK Parti iktidara geldiğinde ve hatta ondan önce İstanbul ve Ankara belediyelerini kazandıklarında "Şeriat getirecekler. Otobüsleri kadın erkek ayrımına göre ayıracaklar. Herkesin başını örtecekler" gibi sözler sarf edildi. Hatta bir iki emekli generalimiz "Laik olan PKK'yı şeriatçılara tercih ederim" şeklinde beyanda bile bulundu. 20 yıl geçti. Bu zaman aralığında başörtülü başörtüsüz her yerde birlikte. Kimseye zorla bir şey empoze edilmiyor. Şimdi diyecekler ki tarikatlar, cemaatler... Peki, tarikatlar ve cemaatler AK Parti zamanında mı ortaya çıktı? Hayır. Yani 20 yılda İran tipi bir yönetim ve toplum oluşmadı. Ama PKK militanlarına karşı çok başarılı sonuçlar alınmasına rağmen 15 Mayıs 2023'ten sonra üniter devlet yapımız ciddi ölçüde sarsılma tehlikesi ile karşı karşıya. Bakınız sadece kayyum atanmasını ortadan kaldırmak bile fiili özerkliği beraberinde getirir. Bütün belediye binaları, mahkemelerin kurulduğu "Hükümet Konakları" haline getirilir. Buna seyirci kalınır mı, "Evet" denilebilir mi?

PKK'YI ENTEGRE ETME GİRİŞİMİ HEP BAŞARISIZ OLDU

Millet İttifakı'nın tüm bu söylemler karşısında savundukları, bunları sisteme entegre etmek. Fakat bu yolun iki kere denendiği unutulmuşa benziyor.

1991 seçimlerinde SHP (bugünkü CHP) PKK'lıları kendi listelerinden milletvekili adayı gösterdi. Meclis açıldığında SHP'nin Meclis'teki grup başkan vekillerinden biri de PKK'lı Mahmut Alınak'tı. Sonra bu milletvekilleri SHP'den ayrılıp HEP'e geçti. Terör olayları bir anda tırmandı. Sonra partileri kapatıldı, bir kısmı tutuklandı. Yani sisteme entegre olmadılar.

Daha sonra AK Parti iktidarı bunu "Açılım Siyaseti" ile denedi. Arkasından kazılan hendeklerle karşılaşıldı. Yani yine sisteme entegre olmadılar.

Bu iki olayda bir iyi niyet, bir deneme, sınama söz konusuydu. Ama bu sisteme entegre edilme meselesinin üçüncü defa karşımıza gelmesi, bana iyi niyetten uzak geliyor. Sanki Türk devleti ile kavgası olanlar, belli dış güç merkezlerini de arkalarına alıp büyük bir ittifak kuruyor.

ERDOĞAN'IN LİDERLİĞİNE İHTİYACIMIZ VAR

* Seçimi 7'li masanın cumhurbaşkanı adayı kazanırsa ne olur?

–Uzun zamandır bazı stratejistler ve yazarlar üçüncü dünya savaşından söz eder halde. Rusya-Ukrayna Savaşı'nın yanı sıra ABD ve Çin arasındaki gerginlik her an kıyamet koparabilir. Pandemi sebebiyle dünyada kurulu ekonomik sömürü sistemi oldukça yara aldı. Ekonomik sıkıntılar her ülkede baş sorun haline geldi. Enerji sıkıntısı Avrupa'yı sarsıyor. Bankalar batıyor vs. Dünyadaki mevcut tablo karşısında Türkiye farklı bir konuma oturdu.

Bütün NATO ülkeleri Rusya'ya ambargo uyguladı ama Türkiye bağımsız bir siyaset güttü. Dünyada olabilecek açlık tehlikesi karşısında buğday yollarını açtı. Barış görüşmeleri yaptı. Tarafsızlığını bir NATO ülkesi olmasına rağmen dünyaya kabul ettiren Türkiye'nin, bir süre daha Sayın Erdoğan'ın liderliğine ihtiyacı var.

7'li masanın cumhurbaşkanı adayının seçilmesi demek, bana göre Türkiye'nin bir maceraya atılması demektir. Tarafsız politikasını terk etmesi, eskisi gibi ABD ve AB ülkelerinin boyunduruğu altına girmesi demektir. Buna müsaade etmemeliyiz. Başbuğ'un çok yakın bir yol arkadaşı olarak size bu çağrıyı yapmayı görev addediyorum: Dünyanın içinde bulunduğu durum ve emperyalistlerin Türkiye üzerindeki emellerini dikkate alarak son bir defa oyumuzu Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a verelim. "AK Parti'ye oy verelim" demiyorum. "Cumhurbaşkanlığı'nda tercihimizi Erdoğan için kullanalım" diyorum.

SİNAN ATEŞ'İ İSTİSMAR EDİYORLAR

* Sinan Ateş olayının irdelemesini yapar mısınız?

- Merhum Sinan Ateş'i tanırım. Ancak, Ülkü Ocakları Genel Başkanlığı'ndan ayrıldıktan sonra hiç görüşmedim, hangi ilişkiler içinde olduğunu bilmiyorum. Benim için Ülkü Ocakları Genel Başkanlığı yapmış, Genel Sekreterimizin danışmanlığını yapmış biri değerlidir. Hareketimize hizmeti olan herkes benim için önemlidir.

Sinan Ateş öldürüldükten sonra kamuoyu ve özellikle ülkücüler ve MHP'liler bir açıklama bekledi. Ancak Sayın Devlet Bahçeli hiçbir açıklama yapmadı. Açıklama yapmamasının elbette ki ciddi nedenleri vardır. Biz bu nedenleri bilemeyiz, bilsek bile bize bir açıklama yapmak düşmez. Öyle sanıyorum ki zamanı gelince Sayın Bahçeli bir açıklama yapacaktır.

BU İLGİ İYİ İRDELENMELİ

Böyle olunca öncelikle MHP'ye ve Cumhur İttifakı'na muhalif siyasi partiler, bu konuyu siyaset sahnesine taşıdılar. Ayrıca acılı aileyi de etkileri altına almaya çalıştılar. Bana göre sadece siyasi olan ve oy avcılığı içerisinde mütalaa edilecek bu aşırı ilgi çok fazla önemsenmemektedir. Çünkü her önüne gelen, ilgili ilgisiz ve hatta HDP'yi kendi partisinin listesinden aday olmaları için Anayasamızın değiştirilemez ilk 4 maddesini bile tartışmaya açan Ali Babacan ile Ahmet Davutoğlu bile bu konuyu istismara defalarca tevessül etmiştir. Yıllarca ülkücülerin aleyhine en çok yayın yapan gazeteler bile ülkücü Sinan Ateş'e sahip çıkmış ve ahkâm kesmişlerdir. Bu ve benzeri olaylar oldukça dikkat çekici ve iyi irdelenmesi gereken bir durumdur. Tabii ki bu durum etik değildir fakat bizim açıklarımız sebebiyle de doğmuştur.

MESELEMİZİ KENDİ İÇİMİZDE ÇÖZEBİLİRİZ

Bu olay MHP camiasında ve ülkücüler arasında bazı küskünlük ve kırgınlıklara sebebiyet vermiştir. Küsüp kırılanlara "Siz haksızsınız" diyemeyiz. Kırgın olan olmayan bütün ülkücülerin Sinan Ateş cinayetinin siyaset sahnesine çıkarılmasından etkilenmemesi lazımdır. Biz kendi meselelerimizi kendi içimizde çözebiliriz. Başkalarının bulaşmalarını istemeyiz. İstememeliyiz. Niçin ülkücü olduğumuzu yeniden düşünmeliyiz. Ülkücülerin dışında başka yerlerden medet ummamalıyız. Bu dünyada hiçbir şey gizli kalmaz. Bunu unutmayalım. Dış güçlerle hareket edenlere taviz ve cesaret vermeyelim. Onlarla beraber olmayalım.