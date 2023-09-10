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Türkevi önündeki alçak saldırıya Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi'nden kınama

ABD'nin en büyük Müslüman sivil halklar örgütü Amerikan-İslam İlişkileri Konseyinin New York şubesi (CAIR-NY), New York'taki Türkevi önünde Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıyı kınadı.

AA10 Eylül 2023 Pazar 10:14 - Güncelleme:
Türkevi önündeki alçak saldırıya Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi'nden kınama
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CAIR-NY Direktörü Afaf Nasher, yaptığı yazılı açıklamada, "Milyonlarca Amerikalı tarafından takip edilen kutsal bir metin olan Kur'an-ı Kerim'e yönelik bu saldırıyı kınıyoruz. Tüm inanç ve kökenlere mensup dini ve siyasi liderlerden, ülke çapında tanık olduğumuz bağnazlık ve bölünme karşısında Amerikalı Müslüman toplumun yanında olmalarını istiyoruz." ifadesini kullandı.

Nasher, ABD'deki Müslüman topluluğun beyaz ırkçılığı, Yahudi karşıtı, siyahi karşıtı nefret, yabancı düşmanlığı, Müslüman karşıtlığı ve diğer tüm bağnazlıklarla mücadele eden herkesle dayanışma içinde olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin New York Başkonsolosluğunun bulunduğu Türkevi önüne gelen bir kişi, 8 Eylül'de elinde tuttuğu Kur'an-ı Kerim'i yere atarak tekmeyle saldırmıştı.

Türkevi güvenlik görevlileri müdahale ettikleri bu kişiyi bina önünden uzaklaştırmıştı.

Kitabın Kur'an-ı Kerim'in İngilizce baskısı olduğu anlaşılmıştı.

  • CAIR-NY
  • Kuran saldırısı
  • Türkevi

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