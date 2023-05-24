Türkevi'ne saldıran teröristin kimliği belli oldu! Türkiye'deki sicil kaydında yok yok

Anadolu Ajansının (AA) edindiği bilgiye göre, Türk makamları, gelen bir ihbar üzerine başlattığı inceleme sonucu zanlının kimliğini belirledi.

Zanlının, geçen sene çıkış yaptığı Türkiye'de "yaralama, tehdit ve uyuşturucu bulundurma" nedeniyle adli sicil kaydı bulunan Giresun nüfusuna kayıtlı Recep Akbıyık olduğu tespit edildi.

Türk makamları, bilgileri, New York Polis Teşkilatına iletti.

New York polisi, bunun ardından soruşturmayı hızlandırarak dün şüphelinin kaldığı evsizler barınağına baskın düzenledi. Zanlının burada bulunamadığı bildirildi.

Zanlı hakkında yapılan ihbarda, şahsın psikolojik sorunları olduğu kaydedildi.

Zanlı Recep Akbıyık hala aranıyor.

- "ABD'DEN, SALDIRININ FAİLLERİNİ SÜRATLE TESPİT ETMESİNİ BEKLİYORUZ"



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'den New York'taki Türkevi'ne yönelik saldırının faillerini süratle tespit etmesini ve ev sahibi ülke olarak Türkiye'nin diplomatik temsilciliklerine gerekli korumayı sağlamasını beklediklerini bildirmişti.

Türkevi'nin giriş katındaki camların tahrip edildiği alçakça bir saldırı yapıldığını belirten Çavuşoğlu, "Seçim süreci başta olmak üzere, vatandaşlarımıza her türlü hizmeti özveriyle sağlayan meslektaşlarıma geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadesini kullanmıştı.

Türkiye'nin New York Başkonsolosu Reyhan Özgür, AA muhabirine yaptığı açıklamada, olayın yerel saatle 03.14'te gerçekleştiğini, kimliği bilinmeyen bir kişinin Türkevi'nin 46. Sokak'ta bulunan cephesine yaklaşarak elinde bulunan demir levyeyle konsolosluk giriş kapılarına ve camlarına zarar verdiğini kaydetmişti.

Saldırı sonucu konsolosluk kapısının 2 camı ve 10 cephe camı olmak üzere toplam 12 camın hasar gördüğünü belirten Özgür, "Olay anında New York Polis Teşkilatına anında haber verilmiş ve polis ekibinin olay mahalline gelmesi sağlanmıştır. Kimliği belirsiz fail, saldırıda kullandığı demir levyeyi arkasında bırakarak uzaklaşmıştır. Failin belirlenerek yakalanmasının beklendiğini yerel makamlara aktardık." bilgisini vermişti.

Özgür, "Türkevi binası yeni hizmete girdikten sonra binanın güvenliğine yönelik tehditler konusunda New York Polis Teşkilatından sürekli bir güvenlik kulübesi tahsis edilmesi talebinde bulunmuştuk. Talebimize bugüne kadar olumlu yanıt verilmemişti. Bugün gerçekleşen olay, söz konusu güvenlik endişelerimizin ne kadar haklı ve geçerli olduğunu ortaya koymuştur." ifadesini kullanmıştı.

Başkonsolosluğun yerel makamlar ile işbirliğinin devam ettiğini dile getiren Özgür, söz konusu saldırının, Türkiye'deki Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için oy verme işlemini etkilemeyeceğini söylemişti.

Türkevi'nde Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği ile New York Başkonsolosluğu bulunuyor. Birleşmiş Milletler binasının tam karşısında yer alan Türkevi'nin olduğu bölgede ABD dahil birçok ülkenin daimi temsilciliği ve başkonsolosluğu bulunuyor.