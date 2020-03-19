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Turkish Cargo sefer sayılarını arttırdı

Türk Hava Yolları(THY)'nın kargo markası Turkish Cargo, koronavirüs nedeniyle Türkiye'nin ihracatı ve kritik öneme sahip dış ticaretinin tüm ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına kargo uçaklarıyla yapılan sefer sayılarını artırma kararı aldı. Bu karar doğrultusunda kargo uçaklarının yanı sıra THY'nin yolcu filosunda bulunan uçaklar ile de kargo taşınacak.

DHA19 Mart 2020 Perşembe 14:49 - Güncelleme: 19 Mart 2020 Perşembe 14:49
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THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre, koronavirüs nedeniyle dünya genelindeki seyahat kısıtlamaları ve yolcu talebinin düşüşüne paralel olarak yolcu uçaklarında oluşan kargo taşıma kapasitesini ciddi şekilde sınırlandığı belirtildi. Buna rağmen Turkish Cargo'nun, Türkiye'nin ihracatı ve kritik öneme sahip dış ticaretinin tüm ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına, filosunda bulunan tüm kargo uçaklarını tam kapasite kullanılacak şekilde bir planlama yapıldığı bildirildi.

Açıklamada, "Ülke otoritelerinin kısıtlarına ve Sağlık Bakanlığı'nın tedbir amaçlı uygulamalarına da riayet ederek olağan dışı talep değişkenliğine rağmen; Türkiye'nin üretici ve ihracatı için çözüm ortağı olmaya devam eden Turkish Cargo, son 4 yılda 13'ten 25'e çıkardığı mevcut kargo uçağı kapasitesine ilave olarak, yolcu filosunda bulunan uçaklar ile de kargo taşıma amaçlı hizmet vermeye başlıyor. Ayrıca bu dönemde hava kargo akışını sürdürmenin hayat kurtaracağı bilinciyle hareket eden Turkish Cargo, Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği'nin (IATA) koronavirüs ile küresel çapta mücadele için aldığı tüm çalışmaları destekliyor. Bayrak taşıyıcı milli marka Turkish Cargo, özel ekipleri ve operasyon birimleri ile çalışmalarına devam ederken, her zaman olduğu gibi rezervasyon sistemi 7-24 hizmet veriyor ve hava kargo taşımacılığında tercih edilen marka olmaya devam ediyor" ifadelerine yer verildi.

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