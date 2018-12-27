'Türkiye, 10 yılda uzayda çok önemli bir güç olabilir'

İsrail Hava ve Uzay Enstitüsü Araştırma Merkezi Başkanı Tal Inbar, Join Jerusalem Post gazetesine Türkiye ve Ortadoğu'nun uzay konusunda attığı adımlara ilişkin dikkat çeken ve merak uyandıran açıklamalarda bulundu.

"BÖLGESEL LİDER OLMAYA HAZIRLANIYORLAR"

İsrail Hava ve Uzay Enstitüsü Araştırma Merkezi Başkanı Tal Inbar, Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Suudi Arabistan'ın uzay çalışmaları konusunda bölgesel lider olmaya hazırlandığını ifade etti.

"TÜRKİYE UZAY YARIŞINA DAHİL OLDU"

Bir uyduyu fırlatma yeteneğini geliştirmenin aşırı derecede zor ve pahalı oduğunu vurgulayan Tal Inbar, İsrail, 30 yıl önce kendi uydusunu başlatan ilk bölge ülkesiyken bu yarışa Türkiye, BAE ve Suudi Arabistan'ın da dahil olduğunu açıkladı.

"TÜRKİYE UZAYDA ÖNEMLİ BİR GÜÇ OLABİLİR"