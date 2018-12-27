Son Dakika Haberleri 27

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

'Türkiye, 10 yılda uzayda çok önemli bir güç olabilir'

Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Suudi Arabistan'ın uzay çalışmaları sonusunda bölgesel lider olmaya hazırlandığını söyleyen İsrail Hava ve Uzay Enstitüsü Araştırma Merkezi Başkanı Tal Inbar, 'Türkiye, 10 yılda uzayda çok önemli bir güç olabilir' dedi.

  • Star.com.tr
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İsrail Hava ve Uzay Enstitüsü Araştırma Merkezi Başkanı Tal Inbar, Join Jerusalem Post gazetesine Türkiye ve Ortadoğu'nun uzay konusunda attığı adımlara ilişkin dikkat çeken ve merak uyandıran açıklamalarda bulundu. 

"BÖLGESEL LİDER OLMAYA HAZIRLANIYORLAR"

İsrail Hava ve Uzay Enstitüsü Araştırma Merkezi Başkanı Tal Inbar, Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Suudi Arabistan'ın uzay çalışmaları konusunda bölgesel lider olmaya hazırlandığını ifade etti.

"TÜRKİYE UZAY YARIŞINA DAHİL OLDU"

Bir uyduyu fırlatma yeteneğini geliştirmenin aşırı derecede zor ve pahalı oduğunu vurgulayan Tal Inbar, İsrail, 30 yıl önce kendi uydusunu başlatan ilk bölge ülkesiyken bu yarışa Türkiye, BAE ve Suudi Arabistan'ın da dahil olduğunu açıkladı.
 
"TÜRKİYE UZAYDA ÖNEMLİ BİR GÜÇ OLABİLİR"
 
Inbar, Türkiye'nin uzay çalışmaları konusunda iz bırakabileceğine inandığını ifade etti. Başkan Erdoğan tarafından  Türkiye'nin "Ulusal uzay ajansı"nın resmen açıkladığını söyleyen Inbar, "Ankara zaten uydu kurma yeteneğine sahip olduğundan, hükümetten ve bütçeden yeterli şekilde desteklenirse önümüzdeki on yılda uzayda çok önemli bir güç olabilir” dedi.
 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Diriliş Ertuğrul 130. Yeni bölüm fragmanı izle

Diriliş Ertuğrul 130. Yeni bölüm fragmanı izle

Fenerbahçe transferde 80 milyonu bidonlara yatırdı

Fenerbahçe transferde 80 milyonu bidonlara yatırdı

Fırtına obüsleriyle düşmanı 40 kilometreden vuruyorlar

Fırtına obüsleriyle düşmanı 40 kilometreden vuruyorlar

Rusya durdurulamayan silahını test etti

Rusya durdurulamayan silahını test etti

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA