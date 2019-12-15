Türkiye, 16 yaş altı ve 55 yaş üstü Libya vatandaşlarına vize muafiyeti getirdi Türkiye'nin Libya Ulusal Mutabakat Hükûmeti'yle yakın iş birliği kapsamında yeni bir adım daha atıldı ve Libya vatandaşı 16 yaşından küçükler ve 55 yaşından büyükler için vize kolaylığı getirildi.