''Türkiye AB'den 9,2 milyar euro kaynaktan yararlandı''

Edirne'de AB'nin sınır ötesi iş birliği programlarının 2021-2027 dönemi tanıtım etkinliği düzenlendi. Trakya Üniversitesi ev sahipliğinde, Balkan Kongre Merkezi'nde yapılan etkinliğe AB Başkanlığı Mali İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdürü Bülent Özcan, AB Türkiye Delegasyonu Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Birimi Başkanı Laurent Guirkinger, Edirne Vali Yardımcısı Yusuf Güler, Kırklareli Vali Yardımcısı Mehmet Faruk Saygın, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, akademisyenler, kamu kurum müdürleri ve oda temsilcileri katıldı. Etkinliğe, Bulgaristan Bölgesel Kalkınma ve Bayındırlık Bakanlığı'ndan Genel Müdür Desislava Georgieva da çevrim içi olarak bağlandı.

'EDİRNE 140 PROJE İLE 30 MİLYON EURO KAYNAK ALDI'

AB Başkanlığı Mali İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdürü Özcan, Türkiye'nin 'aday ülke' olarak 2000'li yılların başından itibaren AB mali yardımlarını kullanmaya başladığını belirterek, "Bugüne kadar Türkiye yaklaşık 9,2 milyar euro'luk bir kaynaktan yararlandı. Bu kaynaklarla tarımdan ulaştırmaya, çevreden enerjiye, sivil toplumdan adalete, göçten sınır güvenliğinden bölgesel kalkınmaya kadar birçok alanda birçok projeyi de hayata geçirdi" dedi.

Sınır ötesi iş birliği programlarının ilk uygulandığı yerin Trakya olduğunu hatırlatan Özcan, "2004 yılında başlayan bu serüvenle aslında Edirne ve Kırklareli illerimiz, Bulgaristan'dan 3 kentle Hasköy, Yambol ve Burgaz ile birlikte sınır ötesi iş birliği programlarını uygulamaya başladı. Bugün Edirne'ye baktığımızda; sınır ötesi iş birliği programlarında yaklaşık 140 proje ile 30 milyon euro'luk bir kaynaktan yararlandığını görüyoruz. Kırklareli açısından da 150'ye yakın projeyle 30 milyon euro'nun üzerinde bir kaynaktan yararlandığını görüyoruz" diye konuştu.

'EDİRNE VE KIRKLARELİ 3 PROGRAMA KATILAN 2 İL OLACAK'

Türkiye'nin 2014 yılında AB'nin Karadeniz programına katıldığını belirten Özcan, "Edirne ve Kırklareli; Karadeniz programının önemli bir aktörüydü. Bugüne kadar bu program adı altında bu kentlerin farklı projeler aracılığıyla yararlandığını görüyoruz. 2021-2027 dönemini kapsayacak katılım öncesi mali yardım döneminde Türkiye yeni bir sınır ötesi iş birliği programına daha katılmak istiyor. Akdeniz havzasındaki sınır ötesi iş birliğinin bir parçası olmak istiyor. Bunun müzakerelerini sürdürüyoruz ve bir aksilik olmazsa bu programın bir parçası olacağız. Bu program, Türkiye'nin İspanya'dan Lübnan'a kadar Fas'tan Türkiye'ye kadar tüm Akdeniz coğrafyasında, Akdeniz ülkeleriyle iş birliği yapmasını sağlayacak. Edirne ve Kırklareli, bu programın bir parçası olacak. Edirne ve Kırklareli açısından baktığımızda, bizler için değerli olan 3 tane sınır ötesi iş birliği programlarına katılan Türkiye'deki tek 2 ayrıcalıklı iller olacaklar" dedi.

'AKDENİZ HAVZASININ BÜTÇESİ 244 MİLYON EURO'

Özcan, sınır ötesi iş birliği programlarının bütçeleriyle ilgili de bilgi vererek, "Türkiye-Bulgaristan sınır ötesi iş birliği programının 35 milyon euro'luk bütçesi olacak. Karadeniz havzası programının 70 milyon euro'luk bütçesi olacak. 244 milyon euro'luk da Akdeniz havzasının bütçesi olacak. Edirne ve Kırklareli açısından ciddi bir kaynak ve ciddi bir coğrafya ile iş birliği yapma anlamına geliyor" diye konuştu.

Türkiye-AB mali yardımlarının en değerli projelerinden birinin Kapıkule-Halkalı Hızlı Tren Hattı Projesi olduğunu söyleyen Özcan, "Bu proje, AB'nin AB üyesi olmayan ülkelerde uyguladığı en büyük proje. 275 milyon euro bütçesinde. Kapıkule-Çerkezköy hattı, yaklaşık 155 kilometrenin inşası gerçekleştirilecek. Yarın da onun ray döşeme töreni var. Bu proje bittiğinde aslında çok önemli bir altyapı projesi de bölgeye kazandırılmış olacak" dedi.

Etkinliğin açılış töreninde konuşan AB Türkiye Delegasyonu Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Birimi Başkanı Laurent Guirkinger ise Edirne'nin önemine dikkat çekerek, "Edirne, Avrupa ile Türkiye arasındaki geçiş kapısıdır. Şehrin tarihine baktığımda ise insanların yüzyıllardır bir arada yaşadığını görüyorum. Bu nedenle sınır ötesi iş birliği programlarını konuşmak için doğru yerde olduğumuzu düşünüyorum" diye konuştu.

Etkinlikte Edirne Vali Yardımcısı Yusuf Güler, Kırklareli Vali Yardımcısı Mehmet Faruk Saygın da konuşma yaptı, Bulgaristan Bölgesel Kalkınma ve Bayındırlık Bakanlığı'ndan Genel Müdür Desislava Georgieva da çevrim içi olarak bağlanarak katılımcıları selamladı. Konuşmaların ardından katılımcılar, etkinliğe özel fotoğraf çekimi yaptı.